Action gouvernementale : La méthode SBM se met en place - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Action gouvernementale : La méthode SBM se met en place Publié le mardi 16 janvier 2018 | Azalaï-Express

Tweet

A peine nommé, il y a deux semaines, le Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga (SBM) a déjà apporté sa touche particulière à l’action gouvernementale.



Marquant son terrain en à la matière, dès son entrée de jeu, les actes et les propos du nouveau Premier ministre laissent croire que le renouveau sur la Gouvernance au Mali se précise. Il est peut-être un peu prétentieux de se vouloir affirmatif de façon prématurée, force est de constater qu’en deux semaines les lignes ont bougé dans l’action gouvernementale. De la prise de langues avec toutes les composantes de la nation malienne et l’action diplomatique se voit accélérer.



Dès sa prise de fonctions, Soumeylou Boubèye Maïga a rencontré les familles fondatrices de Bamako, les Présidents de certaines Institutions de la République, la direction du Rassemblement pour la République (RPM), parti au pouvoir, et a rendu visite à Soumaïla Cissé, Chef de file de l’Opposition politique. Même si, rien n’est filtré de la rencontre entre les deux hommes qui se connaissent parfaitement pour avoir militer ensemble au sein de l’ADEMA-PASJ, on peut déjà conclure, que c’est une rencontre profitable pour l’apaisement du climat social du pays. Cette visite de SBM ne peut que rassurer l’opposition que le gouvernement est attentif à ses préoccupations. Toute chose qu’elle attendait depuis très longtemps, que le régime les écoute à défaut de prendre leurs aspirations en compte.



La lettre de cadrage du Président de la République au nouveau gouvernement SBM est très explicite quant à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger. Il faut croire que SBM l’a bien compris, c’est la raison pour laquelle, il a décidé de prendre attache avec tous les pays du Sahel qui font fasse au phénomène mondial du terrorisme. C’est Alger, la capitale Algérienne qu’il a choisi pour effectuer son premier voyage à l’extérieur. Ce pays on le sait, assure la présidence du Comité de suivi de l’Accord et a aussi conduit les négociations entre les parties maliennes lors de la crise. Donc, un acteur clé dans la mise en œuvre du processus.



Toutes ses initiatives témoignent de la volonté inébranlable de Soumeylou Boubeye Maïga de mener à bien sa mission. Engagé dans une course contre la montre pour satisfaire les grandes attentes des Maliens et remplir son cahier de charge envers son employeur, SMB est un homme à qui peut de choses résiste. Déjà sa volonté de prendre le poil de la bête et les actions qu’il pose, laissent croire que c’est l’homme de la situation à défaut d’être celui providentiel pour sauver ce qui reste des meubles du régime IBK.



Petit à petit l’homme dévoile sa méthode et la met en place pour relever les défis énormes qui l’attendent. Ces actions futures risquent de surprendre. Dieu veille !



Hamadoun KARA