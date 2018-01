Visite d’une délégation de la CMA à New-York : L’ONU s’en lave les mains - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite d’une délégation de la CMA à New-York : L’ONU s’en lave les mains Publié le mardi 16 janvier 2018 | Azalaï-Express

© AFP par AHMED OUOBA

Le président du Burkina Faso reçoit des rébelles touareg maliens du MNLA prêts.

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a reçu jeudi à Ouagadougou la rébellion touareg malienne du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). Tweet

Une délégation de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a séjourné aux Etats Unis d’Amérique la semaine la semaine dernière. Cette visite a fait couler autant d’encre que de salive. Même le président de la République IBK en a touché quelques mots.



Sur place à la délégation a eu plusieurs rencontre dont une au siège de l’ONU. Après les critiques contre ce voyage solitaire, les responsables de la CMA ont tenté de justifier les raisons de leur voyage au pays de l’oncle SAM.



Ils estiment qu’ils s’étaient rendus là-bas sur l’invitation de l’ONG Independant Diplomat et non l’ONU. Cette information a été confirmée à nos confrères de RFI par la porte-parole de l’ONU au Mali, Myriam Dessables. Elle leur a confié que ce voyage n’était pas sous l’égide des Nations unies. Rapporte même que ce déplacement ne semble pas en tout cas offenser le gouvernement américain qui devrait recevoir prochainement des émissaires de la CMA à la Maison blanche.



Et de rassurer qu’en attendant, Bilal Ag Cherif, un des chefs des ex-rebelles, a participé, jeudi 11 janvier, à une conférence sur le contre-terrorisme en présence de responsables américains du département de la Défense, de responsables d’ONG et des ambassadeurs.



La Rédaction