12ème édition de la FEBAK : Plus de 800 exposants et de nombreuses innovations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie 12ème édition de la FEBAK : Plus de 800 exposants et de nombreuses innovations Publié le mardi 16 janvier 2018 | Le Républicain

Tweet

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita a présidé le samedi 13 janvier dernier, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition de la Foire d’Exposition de Bamako (FEBAK) avec comme invité d’honneur, l’Algérie.











Dans son intervention, le Maire de la Commune V, Amadou Ouattara s’est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette foire. Selon lui, la présence du Chef de l’Etat à la cérémonie d’ouverture prouve son engagement à faire de cette foire, un des leviers du développement socio-économique du Mali.



A sa suite, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali(CCIM), Youssouf Bathily a souhaité que cette année soit l’année du retour définitif de la paix au Mali. Pour lui, cette édition de la FEBAK connait d’importantes innovations. Il a fait savoir que plus de 800 exposants prennent part à cette foire. Avant d’exprimer les ambitions de la CCIM de faire de cette foire, un centre international des affaires durant toute l’année.



Invité à la cérémonie, M. Germain Méba, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Etats de la CEDEAO, a souligné les efforts consentis par son organisation pour le renforcement de la coopération économique entre les Etats.



Pour sa part, le ministre du Commerce algérien, M. Mohamed Ben Meradhia a rappelé l’excellente relation entre le Mali et l’Algérie, ainsi que les efforts déployés par son pays pour la stabilisation du Mali. Il a annoncé que 85 entreprises algériennes prennent part à cette foire. Toute chose qui dénote de l’importance que son pays accorde à cette foire en tant qu’invité d’honneur.



Quant au ministre du Commerce Abdel Karim Konaté, il a rappelé les efforts consentis par le président de la République et le gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires au Mali. Pour lui, la FEBAK est un cadre approprié pour jauger le niveau du monde des affaires. « Le Mali et l’Algérie partagent des liens séculaires d’histoire et de culture. », a précisé le ministre Konaté.



La BDM-SA, sponsor officiel



La BDM SA est le sponsor officiel de cette foire. Selon le Directeur Général Bréhima Amadou Haïdara, c’est une banque qui finance l'économie, les grandes entreprises, les petites entreprises.



« Nous venons de lever un fonds important qui a été mis à notre disposition par un certain nombre des bailleurs de fonds pour booster le financement bancaire de ce secteur. Nous finançons aussi des particuliers qui sont aussi nos partenaires. À leur endroit, nous avons développé un certain nombre des produits qui ont été lancés au cours de l'année 2017. Ces produits leur faciliteront la vie. », a-t-il indiqué. D’après lui, la BDM SA a aussi développé un partenariat en direction de la diaspora.



« C’est pour apporter notre petite pierre à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens qui sont à l'extérieur et qui sont aujourd'hui une forte préoccupation pour nos autorités nationales. Nous avons aujourd'hui développé des produits adaptés à leur situation pour que l'argent qu'ils gagnent puisse être envoyé au Mali et puisse constituer de l'épargne », a-t-il fait savoir.



A en croire M. Haidara, la BDM-SA est le sponsor officiel de la FEBAK parce qu’elle finance des grandes entreprises, les PME, PMI, les particuliers et énormément les commerçants. Selon lui, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali (CCIM) est fidèle à ce partenariat. Il a rendu hommage au président de la CCIM et son équipe qui ont abattu un travail de titan pour que ce rendez-vous ait lieu.



D