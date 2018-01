Complexe scolaire Youchaou de Kalabancoro : Les responsables poussent les élèves à prendre conscience « de la mine d’or sous leurs pieds » - abamako.com

Complexe scolaire Youchaou de Kalabancoro : Les responsables poussent les élèves à prendre conscience « de la mine d'or sous leurs pieds » Publié le mardi 16 janvier 2018 | Le Tjikan

Dans le but de pousser les élèves de leur établissement à prendre conscience de leurs atouts, les responsables du complexe scolaire Youchaou de Kalabancoro ont initié dans la journée du samedi 13 janvier dernier, une conférence dont le thème était « la mine d’or sous tes pieds ». La conférence qui avait pour thème « la mine d’or sous tes pieds » était animée par Ntji Doumbia. C’était en présence du promoteur dudit complexe scolaire, El hadj Karim Traoré dit Youchaou, des membres de la direction du Complexe, des parents d’élèves et des élèves.



« L’initiative de cette conférence vient de loin. J’ai participé il y a quelques années à des sessions de conférence, de motivation, de coaching pour booster le rendement, la confiance du personnel de l’entreprise. Je me suis dit pourquoi ne pas appliquer cela au niveau de l’école pour motiver les élèves pour qu’ils aient confiance en eux. », a expliqué Elhadj Karim Traoré dit Youchaou.



Durant plusieurs heures, le conférencier, NTji Doumbia, juriste de formation a expliqué le thème de la conférence qui consiste à sensibiliser les élèves sur les potentialités qui existent en eux. Selon lui, il n’y a pas d’élèves intelligents ou moins intelligents. Car tous les élèves naissent intelligents. Mais pour lui, il suffit que les élèves saisissent les potentialités offertes par l’école pour devenir intelligents et relever les défis. Ces potentialités pour le conférencier sont entre autres, les conditions d’étude de l’école dont la bibliothèque.



D’après le conférencier, c’est lorsque l’élève prend conscience d’un tel facteur qu’il pourra atteindre son objectif fixé au lieu de se laisser manipuler par certains préjugés de la société malienne selon lesquels, certaines ethnies seraient plus intelligentes que d’autres.



A en croire N’Tji Doumbia, il suffit qu’il y’ait de la volonté pour changer l’ordre des choses. Cette conférence est liée à une nouvelle discipline que M. Ntji Doumbia enseigne à l’établissement depuis janvier 2018 de la 7ème à la terminale. Il s’agit du cours du « développement personnel ».



« Le développement personnel au-delà d’être une discipline qui s’enseigne est un vécu. C’est tout simplement la faculté que chacun de nous a de pouvoir aller de l’avant. Cela est donné à tout le monde. Le message principal dans cette discipline est que chacun de nous peut aller de l’avant. Ce qui est normal et non de rester sur ses échecs. Nous sommes dans une société ou l’anormal est normal. On trouve extraordinaire que les gens changent du jour au lendemain, soient meilleurs ou médiocres. Alors que c’est ce qui est normal. C’est ça le développement personnel. Être capable de changer tout le temps et dans la meilleure direction » a expliqué Ntji Doumbia.



Cette conférence a été marquée par des poèmes sur différents thèmes suivis des témoignages des parents d’élèves qui ont beaucoup apprécié l’initiative. Un des parents d’élèves a même suggéré à l’établissement d’introduire une discipline sur l’art oratoire. La direction de l’école a également eu droit à des remerciements de la part des élèves pour les conditions d’études mises à leur disposition.



M.D