CHAN Maroc 2018 : Belle entrée en matière du pays hôte
Publié le mardi 16 janvier 2018 | Le Tjikan

Réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs, la cinquième édition du Championnat d’Afrique des Nations de Football a démarré le samedi 13 janvier dernier au Maroc et se poursuivra jusqu’au 4 février prochain. En match d’ouverture, le pays hôte a rassuré ses supporters en battant 4 buts à 0, la Mauritanie.



La 5ème édition du championnat d’Afrique des Nations de Football a bien démarré dans le groupe A pour les Lions de l’Atlas qui n’ont eu aucune peine face aux Mourabitounes de la Mauritanie battus sur le score de 4 buts à 0 en match d’ouverture alors que le Syli National de Guinée s’inclina 1-2 face aux Crocodiles du Nil du Soudan.



Dans le groupe B, les Crânes d’Ouganda n’ont pas pesé lourds face aux Zambiens victorieux par le score de 3 buts à 0. La Namibie de son côté a créé la surprise en battant par le minimum d’un but à zéro, les Eléphants de Côte-d’Ivoire. Aujourd’hui, le groupe D entrera en lice avec le match qui opposera l’Angola au Burkina Faso et le duel d’Afrique Centrale qui mettra aux prises le Cameroun et la Congo Brazzaville.



Résultats enregistrés



Maroc-Mauritanie : 4-0



Soudan-Guinée Conakry : 2-1



Namibie- Côte-d’Ivoire : 1-0



Ouganda-Zambie : 0-3



Almihidi Touré