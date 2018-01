Culture : Paix et développement au cœur du Festival de Miambougou - abamako.com

La 1re édition du Festival artistique et culturel de Miambougou se tiendra du 2 au 4 mars 2018 dans la Commune de Waténi, à 7 km de la RN 7, route de Sikasso, à proximité de Koumantou et de Niéna. Il s’agira, pour les organisateurs, à travers cette rencontre culturelle, de contribuer à la culture de la paix et au développement local par la promotion et la diversification des activités artistiques, culturelles et touristiques dans le village de Miambougou en particulier et dans le cercle de Niéna en général.



En guise de lancement des activités du Festival de Miambougou, les organisateurs ont organisé une conférence de presse ce dimanche pour éclairer l’opinion sur le bien-fondé de l’événement prévu du 2 au 4 mars dans le village de Miambougou, dans la Commune de Waténi.







Le président de la commission d’organisation, Mohamed Bagayogo, a remercié tous ceux qui appuient ce Festival initié par l’Association des ressortissants de Miambougou. “L’Association, en partenariat avec les autorités locales et les partenaires, veut contribuer au développement local à travers la promotion et la diversification des activités artistiques, culturelles et touristiques dans le village de Miambougou en particulier et dans le cercle de Niéna en général”, expliquera-t-il.



Placé sous le thème : “Paix et développement local”, le festival vise aussi l’identification des sites touristiques des différents villages de la Commune de Waténi, une contribution au développement du tourisme culturel afin de lutter contre la pauvreté et développer les échanges économique et culturel entre Miambougou et les autres villes du pays et d’ailleurs. Pour les conférenciers, le choix du thème s’explique par la situation actuelle du pays. Une manière pour eux d’apporter leur contribution à la culture de la paix pour la stabilité du Mali.



Au menu, plusieurs activités sont prévues. Il s’agit de rencontres d’échanges, des animations artistiques et culturelles, des visites de sites touristiques, etc.



Pour la réussite de l’événement, plusieurs artistes de renommée seront au rendez-vous, comme Ganadougou Mamou Sidibé, Mamadou Dembélé dit Dabara, etc. Sur l’hébergement et la restauration, la commission assure les futurs festivaliers que tout sera mis en œuvre pour leur confort. Elle invite toutes les bonnes volontés à se joindre à eux pour la réussite de cette première édition.



Le coût de l’organisation est estimé à 29 millions de F CFA.







O.D.