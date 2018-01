Pour le nouvel an 2018 : Le club des amis de l’honorable Karim Keita (CAKK) en quête de financement - abamako.com

News Société Article Société Pour le nouvel an 2018 : Le club des amis de l’honorable Karim Keita (CAKK) en quête de financement Publié le mardi 16 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Le présent du club des amis de l’honorable Karim Keita, Bassidy Mafa Haïdara, a tenu une assemblée de présentation de vœux aux membres et à l’ensemble des cellules composantes du club à son siège à Boulkassoumbougou en Commune I du district de Bamako.



Tenue ce samedi 13 janvier 2018 au sein de son siège à Boulkassoumbougou, la présentation de vœux du président Bassidy Mafa Haïdara a réuni les membres et l’ensemble des 16 cellules du CAKK. Représenté par son vice-président Sidy Diallo, la présentation de vœux de nouvel an a été une occasion pour le président ainsi que les membres du CAKK de faire des vœux pour la jeunesse en général et le club en particulier. Elle a aussi permis au vice-présent d’informer les 16 représentants de cellule sur l’état d’avancement des activités du club. Selon Sidy Diallo, après la création des cellules dans les quartiers en novembre dernier, une sous-commission de 6 personnes a été mise en place pour élaborer un plan d’activité de la validation du bureau communal. Pour le président de la sous-commission Dramane Maïga, un bilan provisoire d’un montant de 5 millions a été élaboré et présenté aux partenaires techniques et financiers du club. En à croire les activités du club sont financés à 50% sur fond propre à travers les cotisations mensuelles et les cartes de membre, mais ces activités sont au ralenti depuis le mois de novembre pour faute d’accompagnement des PTF nous signale Ibrahim B. Keïta, secrétaire général du club. La question est de savoir est-ce que les activités du club seront freinés pour faute d’accompagnement des PTF ou le club envisagera d’autres stratégies afin d’avancer les choses ?







Awa Sogodogo Stagiaire