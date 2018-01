Banque Africaine de Développement: Akinwumi Adesina dévoile le rapport sur " Les perspectives économiques en Afrique 2018" - abamako.com

Banque Africaine de Développement: Akinwumi Adesina dévoile le rapport sur " Les perspectives économiques en Afrique 2018" Publié le mardi 16 janvier 2018

Investiture du président de la BAD

Le nigérian Akinwumi Adesina a été installe dans ses fonctions de président de la BAD ce 01/septembre à Abidjan Tweet

Le président de la Banque Africaine Akinwumi Adesina dévoilera ce mercredi 17 janvier, le rapport sur " Les perspectives économiques en Afrique 2018" à l’auditorium Babacar Ndiaye du siège de l’institution.



L’événement sera placé sous la présidence du Président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi A. Adesina, de la Vice-présidence chargée de la Gouvernance économique et de la gestion du savoir. Le thème retenu pour cette édition:« Perspectives économiques en Afrique : financements innovants pour



le développement de l’infrastructure ».



Des responsables gouvernementaux de plusieurs pays , y compris de la Côte d’Ivoire représenté par Adama Koné, Ministre de l'économie et des finances prendront part à cette rencontre. En 2017, le rapport insistait sur



les stratégies d’industrialisation du 21e siècle qui devraient se montrer innovantes et s’appuyer sur les atouts des 54 pays du continent. Le rapport 2017 notait également le fait que les africains devraient commencer par dépasser les approches traditionnelles se limitant aux seules industries manufacturières, pour couvrir tous les secteurs porteurs de croissance et créateurs d’emplois en s’appuyant sur les start-ups et les petites et moyennes entreprises capables d’étayer la croissance des grandes entreprises, pour accélérer l’industrialisation africaine.





