Présidentielle 2018 : Après le Grand Oral de Bamako, Dr Hamadoun I. Touré investit le Mali profond Publié le mardi 16 janvier 2018 | info soir

Dr Hamadoun I. Touré est lancé en plein régime dans la conquête de Koulouba à l’horizon Juillet-Août 2018. Ainsi, après son Grand Oral du 30 décembre 2017 à l’occasion du lancement de l’Association « Alliance Kayira 2018 » à l’hôtel de l’Amitié, le premier candidat déclaré à la Présidentielle 2018 a engagé la surmultipliée en investissant l’intérieur du pays. Première étape : Mopti où Hamadoun Touré a séjourné la semaine dernière. L’homme prend une longueur d’avance sur ses adversaires.



Rappel utile : c’est à 21h26mn, le samedi 30 décembre 2018, dans la grande salle de Sofitel Hôtel de l’Amitié de Bamako, que Dr Hamadoun I. Touré a déclaré solennellement pour la première fois : « J’annonce ma candidature à l’élection présidentielle de 2018 ». C’était au terme du Grand Oral qu’il a délivré aux invités au dîner de lancement du mouvement « Alliance Kayira 2018 » qui porte sa candidature sous la houlette de l’ancien ministre Bocar Moussa Diarra. Cette nuit-là fut mémorable tant par la qualité des invités et le choix du lieu que par la pertinence du discours du candidat Touré.







« Au vu de la situation actuelle catastrophique du pays, j’ai décidé de m’engager pour la magistrature suprême. Le Mali est en train d’aller droit au mur. Cette situation ne doit pas perdurer. Aujourd’hui, le Malien a besoin de la vérité et d’un leader qui montre l’EXEMPLE. J’ai tous les atouts requis pour ce profil d’homme. Je suis déterminé à apporter ma contribution pour sauver le pays. D’où tout le sens de mon engagement.», peut-on retenir.



Ce n’est pas : « L’élection présidentielle 2018 est celle de la vérité ; elle sera celle du retour du serment que nous ferons face à Dieu… Je préfère gagner cette élection par la vérité. L’espoir déçu est pire que le refus d’espérer. Il n’est plus possible de diriger le peuple malien avec une méthode qui échoue depuis des années. Le peuple malien est fier et prêt à se révolter non pas contre les hommes mais contre leur mode de gouvernance. Les Maliens sont attachés à la démocratie et ils savent que sans la justice sociale, il n’y a ni la démocratie, ni le développement. Le peuple malien a besoin d’un nouveau leadership. Je prêche ce slogan parce que JE SUIS PROPRE », a développé Hamadoun I. Touré. Qui invite militants de Kayira 2018 et les Maliens à se mobiliser autour de lui, dans l’unité et la concorde. Selon lui, « un meilleur avenir pour le Mali est possible ».



Survolant les grands axes de sa vision pour le Mali, Dr Touré entrevoit ses priorités sur les questions économiques et de sécurité, les questions sociales (éducation, santé…), les problèmes des jeunes (emploi…) et des femmes (en milieu rural et urbain), les investissements dans les infrastructures et les grands travaux (développement durable), enfin les relations avec la diaspora.



Après cette sortie qui a marqué les esprits, Dr Hamadoun Touré est descendu dans l’arène intérieure. La semaine dernière, il est allé prendre contact avec les populations de la région de Mopti, en attendant les étapes de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Tombouctou, Gao etc.



Sékou Tamboura