Bakary Togola: Victime d'un procès en sorcellerie ? Publié le mardi 16 janvier 2018

Cérémonie de lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger.

M`Bewani (Région de Ségou), le 17 juin 2017. Le Ministre de l`Agrculture, Dr Nango Dembélé a, en présence du président de l`Assemblée Permanente des Chambres d`Agriculture du Mali (APCAM), M. Bakary Togola et du PDG de l`office du Niger M. Mamadou Mbaré Coulibaly, procédé au lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger Tweet

Depuis le retour de l’ex président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré dit « ATT », son ex compagnon Bakary Togola, non moins patron de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM) est la cible d’une cabale de la part des partisans du président Touré. Le pêché du magnat de l’agriculture : sa proximité avec le nouveau pouvoir.



C’est un secret de polichinelle, le sulfureux patron de l’assemblée permanente des chambres d’agricultures du Mali(APCAM), Bakary Togola, doit son poste à l’ex chef d’Etat Amadou Toumani Touré dit « ATT », qui, disons-le, a contribué à la réverbération du monde paysan au Mali.







Le millionnaire autodidacte est considéré par beaucoup comme le griot de « Mansa Bourama », allusion faite au président Ibrahim Boubacar Keita. Dans une déclaration récente, il aurait même appelé les paysans à voter pour « IBK » en 2018 au cas où ce dernier briguerait un second mandat.



A Koumantou, Bakary Togola aurait flatté le président en louant ses prouesses inégalées en faveur des agriculteurs maliens.



En effet, ce dont on accuse M. Togola va au-delà de sa personne et se perd dans l’univers en décadence avancée de la politique au Mali. La morale n’y pèse pas plus de deux francs …Inutile de rappeler que la conviction n’est pas une valeur chère aux politiques maliens.



Est-ce vraiment une raison valable et objective pour s’en prendre à Bakary Togola comme s’il avait commis un crime de lèse-majesté ? Non, parce que ce que Bakary Togola a fait sans hypocrisie ni démagogie est tout à fait le quotidien des politiques maliens. En tout cas la grande majorité.



Ils sont combien les ministres maliens qui ne font pas le béni-oui-oui pour rester dans le gouvernement ? Combien y a t-t-il de directeur qui n’en font pas autant auprès des ministres pour rester en poste ? Et combien y a-t-il de travailleurs qui sont prêts à tout pour plaire aux directeurs pour la même et unique raison pour laquelle Bakary Togola est aujourd’hui traité de tous les maux. Le comble de l’ironie est que, certains d’entre eux font pire que lui, mais en silence.



Nous ne prétendons nullement jouer à l’avocat défenseur de M. Togola ni de bénéficier de sa magnanimité. Mais nous trouvons tout de même exagéré les propos de certains de nos frères internautes et confrères journalistes. Semble-t-il que courant la semaine écoulée, l’homme a même été insulté par certains amis de l’ex président « ATT » qui passent leurs journées devant le nouveau domicile de ce dernier sis à l’ACI 2000.



Selon l’internaute qui a donné l’information, il a fallu l’intervention de l’ex président Amadou Toumani Touré pour que Bakary Togola puisse accéder au domicile.



Ce geste de grandeur nature de l’ex président ATT, au cas où l’information serait réelle, n’est-il pas suffisant pour que les uns et les autres comprennent qu’ils se fatiguent pour rien ? D’ailleurs, ils s’en prennent à Bakary pour n’avoir pas été reconnaissant à son bienfaiteur. Mais, savent-ils vraiment ce qu’il y a entre les deux hommes ? Aussi, qui d’entre nous n’a pas à un certain moment de notre existence été soutenu par quelqu’un d’autre ? Cependant, sommes-nous vraiment tous reconnaissants ?



Il est vrai que l’ex président a largement contribué à faire de Bakary Togola ce qu’il est aujourd’hui. Mais n’oublions tout de même pas qu’il était à l’abri du besoin. D’ailleurs, avant d’être repéré par ATT, il était sans doute l’un des paysans agriculteurs les plus prospères du Mali et de la sous-région. Bakary Togola a le mérite d’avoir réussi le pari de l’autosuffisance alimentaire pour l’ensemble des familles de son village Niamala où, selon lui, «il n’y a aucun chômeur.»



KANTAO Drissa