Air Algérie : une compagnie peu recommandable

Air Algérie est très sollicitée en Afrique de l’ouest notamment au Mali. Cela est surtout dû au fait que la compagnie propose des tarifs plutôt abordables. Pourtant, c’est une des pires compagnies a évité tant qu’on peut. En tout cas, lisez les témoignages de ce voyageur pour en savoir d’avantage…



Dans la nuit du 25 décembre 2017, mon vol était prévu pour décollé à 21 h 10 mn à l’Aéroport International Modibo Keita de Bamako, pour atterrir à 02 h 05 du matin, soit environ 5 heure après. Pourtant, nous n’avons embarqué dans le Boeing AH 5327 que plus de 2 heures après.







Ainsi, nous sommes donc arrivés avec plus de 2 heures de retard à l’Aéroport Houari Boumedine d’Alger. L’atterrissage notre avion a coïncidé avec celui d’un autre vol à destination de Niamey, la capitale du Niger.



Au lieu de s’occupé des voyageurs venus de loin et qui étaient d’ores et déjà très épuisés, les agents en charge de l’enregistrement au niveau de cette Aéroport préféraient les négligés.



Les voyageurs y compris des mineurs étaient entassés comme des bétails. Il aurait fallu qu’un voyageur Nigérien ce met en colère pour rappeler aux agents en charge de l’enregistrement des passagers que nous étions des êtres humains comme eux, pour qu’ils commencent timidement à s’occuper de nous. C’était de la merde pour dire vrai.



Pourtant, le vol suivant que nous devrions prendre avec la même compagnie pour la France était impeccable. En effet, nous devrions quitter Alger à 9h 00 pour venir à Marseille à 10 h 30. Nous avons embarqué dès 8 heures 30 mn et à 10 h 15 nous étions déjà à Marseille soit avec 15 minutes d’avance.



Cela m’a permis de savoir jusqu’à quel point la compagnie Air Algérie était peut sérieux avec les Africains noires. Comme si c’est derniers voyageaient gratuitement.



Par ailleurs, quand nous avons décidés d’écourté notre séjour pour retourner à Bamako plutôt que prévu. Nous avons été une fois de plus témoins de l’incompétence de la compagnie Air Algérie. En effet, cela est presque banal avec les compagnies sérieuses car même avec quelques clics sur le net, on peut procéder au changement des dates.



Pourtant, il a fallu qu’on effectue le déplacement pour venir au siège d’Air Algérie à Marseille pour repartir insatisfait. Notre interlocuteur qui semblait ne même pas bien maitrisé sont sujet, nous a dit de téléphoné au 0176544000. Un numéro de téléphone que nous avons tenté de joindre plus d’une centaine de fois sans succès.



Il fallait revenir encore à l’agence 2 jours après pour qu’on nous explique que pendant la période des vacances que la plateforme est hyper sollicité et donc difficilement accessible. Mieux, pour écourté notre séjour, il fallait payer jusqu’à 187 Euro soit environ 125 mille franc CFA.



Pendant le retour le 08 janvier 2018, nous avons une fois de plus été victime de négligence au niveau de l’Aéroport de l’Algérie. Même si l’avion a décollé cette fois-ci à l’heure.



En tout cas, techniquement le vol était correct, le personnel à bord parlait en Arabe et en français. Un repas était offert à chaque vol. Pour ce qui concerne l’atterrissage, c’était plutôt très moyen, (Nous sentons bien le contact avec le sol et un peu du tangage).



Si nous avons pris la parole pour dénoncé les failles de cette compagnie aérienne, l’objectif n’est pas forcement de faire baissé la clientèle. C’est surtout pour permettre à la compagnie de corriger les failles afin de mieux satisfaire ses clients.



KANTAO Drissa