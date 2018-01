Bamako-Dakar: le train voyageur sur les rails - abamako.com

Bamako-Dakar: le train voyageur sur les rails Publié le mardi 16 janvier 2018

Visite de terrain du Ministre des Transports

Bamako, le 08 janvier 2018. Le tout nouveau ministre des Transports et du Désenclavement, M. Moulaye Ahmed Boubacar est allé s`imprégner des réalités du train voyageur de la ligne ferroviaire Bamako-Dakar. De la gare de ``Railda``, il s`est rendu par train à l`entrepôt de maintenance sis à Korofina. Tweet

Le samedi 23 décembre 2017, le collectif sauvons les Rails, après plusieurs mois de combat donne la joie aux populations servies par les rails avec la remise en circulation du train voyageur.



Ce train ne circulait plus conformément aux politiques d’austérité des institutions financières internationales au profit des trains marchandises des multinationales soucieuses du transport de leurs produits.







Le Secrétaire général du collectif Ibrahim Diawara a rendu un vibrant hommage à toutes ces populations pour leur patience avec une mention spéciale à celles de Bafoulabé et Mahina qui ont fait preuve de bravoure durant l’épreuve de suspension du train.



Le collectif a lancé un appel pour une gestion efficience du train afin les allégations qui avaient occasionné l’arrêt du train ne puissent se reproduire. Les membres du collectif ont également invité les usagers du train à faire preuve de civisme et à se désolidariser de toute entreprise de corruption pour la longévité du trafic.



Avec l’arrêt aucun agent de train à savoir contrôleur, policiers ou vigile n’a été renvoyé. Par contre les populations ont perdu tous les avantages liés au train. Même si le collectif pense que l’argument de corruption est une irresponsabilité du gouvernement, il invite les passagers et les populations à plus de responsabilité.



Daouda Z KANÉ