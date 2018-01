IBK menace ses opposants et les qualifie « d’imposteurs» ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique IBK menace ses opposants et les qualifie « d’imposteurs» ! Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Démocrate

© aBamako.com

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

A quelques mois de la fin de son premier quinquennat, le Président IBK qui a échoué incontestablement sur tous les plans, ne manque plus aucune occasion pour proférer des invectives et des menaces à l’endroit de ses opposants et à tous ceux qui critiquent son régime et la gouvernance chaotiquement chaotique qu’il a instaurée depuis 2013.











Elu avec un sacre score, le Mandé Massa a déçu sur tous les plans. Récemment dans chacune de ses sorties médiatiques, IBK saisit l’occasion pour menacer ses opposants. La dernière en date, la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an. Tout d’abord dans son adresse à la Nation, IBK a proféré des invectives et des menaces à l’endroit des opposants qu’il a qualifiés «d’imposteurs».



Ensuite à chacune des séances de passages des différentes sensibilités pour la présentation des vœux, il n’a pas hésité à menacer de sanctions tous ceux qui critiquent son régime : «J’aime beaucoup le Mali… J’ai encaissé beaucoup de coups…On a beaucoup menti sur moi. Au finish je suis fatigué…, Tiékoroba wulila dèh (qui signifie en Bambara ‘’ le vieux s’est réveillé enfin ! »



Très remonté, IBK est allé jusqu’auboutisme devant les membres de la Société civile pour menacer de couper l’argent destiné au fonctionnement du Cabinet du chef de file de l’Opposition : « On donne de l'argent au chef de file de l'opposition, mais il n’arrête pas de nous insulter. On n'a pas 500 millions à jeter par la fenêtre. Ce que la loi a consacré peut être changé par la loi ».



« IBK oublie que cet argent ne l'appartient pas, c'est pour tous les contribuables maliens. Il a intérêt à éviter les comportements rancuniers », indique un responsable du groupe parlementaire de l’opposition Vigilance républicaine démocratique (Vrd).



A contrario, IBK a remercié sa majorité présidentielle pour « la patience et l’accompagnement ». « Vous m’aviez beaucoup respecté dans le choix des hommes et vous m’avez toujours soutenu et accompagné. Je vous invite à être plus actifs », indique-t-il. C'est-à-dire de le défendre à visage découvert, les preuves de la réussite étant disponibles. Alors, dit-il, ‘’IBK n’est pas un homme providentiel, loin un sauveur mais c’est un homme assez intransigeant. Foi en Dieu, l’amour de la patrie aidant, il n’a qu’une conviction, le Mali : son honneur, sa fierté et puis le bonheur des Maliens.



Décidé à atteindre ces objectifs, il a indiqué que notre Armée ne sera plus la risée de qui que ce soit. Ce travail, soutient-il, est visible rien qu’avec, des nouveaux avions, les gilets pare-balles, les tenues correctes, des armes entre autres. Il ajoute : «Nous sommes en train de travailler pour doter notre armée de moyens aériens adéquats car sachez que les terroristes et autres sont surarmés…». Après avoir demandé à sa majorité de se réveiller, il les a exhortés à plus de vigilance, d’engagement et de patriotisme pour relever les nombreux défis.



A.Touré