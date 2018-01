10é édition de la coupe des Aigles du Mali: FC Macarthy atomise FC Abou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport 10é édition de la coupe des Aigles du Mali: FC Macarthy atomise FC Abou Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Républicain

Tweet

La finale de la 10é édition de la coupe des Aigles du Mali s’est jouée le Lundi 25 Décembre 2017 sur le terrain Macarthy de Fadjiguila devant un parterre d’anciens Aigles comme Boubacar Diarra dit Beken, Djibril Sidibé, Sadio BaBa Cissé, Lassana Diallo et d’anciens joueurs de l’AS Doumanzana comme Saouty Diarra, l’initiateur de la coupe depuis 10 ans. Elle se jouait entre FC Abou et FC Macarthy qui s’est adjugé du trophée en atomisant son adversaire du jour par le score de trois (3) buts à zéro.



Depuis 10 ans l’ardent amour de Saouty Diarra envers les Aigles du Mali n’a souffert d’aucun doute et cette 10é édition de la coupe en leur honneur le confirme aisément. 10 ans entrain de soutenir les Aigles du Mali et les jeunes de Bamako en mettant en jeu cette coupe afin de leur donner la chance de prouver leur talent et de viser haut en rejoignant des équipes de première division ou seconde divisons.



En levée de rideau de cette finale, les aigles du Mali sous la conduite de Boubacar Diarra dit Beken, Djibril Sidibé, Sadio Baba, Lassana Diallo, Sékou Fofana qui ont tous vaillamment défendu les couleurs maliennes ont livré un match héroïque mais malgré leur combativité ont été trahi par le poids de l’âge et sont tombés lourdement devant les anciens joueurs de l’AS Doumanzana de Saouty Diarra conduit par Drissa Koné dit Billardo, Cheick Oumar Fané, Cheick Oumar Ouedraogo par le score de trois buts à zéro.



La prestation des anciens joueurs de l’AS Doumanzana a inspiré les joueurs du FC Macarthy qui ont atomisé leur adversaire par le même score de trois buts à zéro. Mamby Keita et Daouda Coulibaly en première période et Zoumana Coulibaly en seconde période à enterrer les espoirs des coéquipiers du capitaine du FC Abou Ahmed qui après la pause sont revenus avec la ferme intention de revenir au score. Mais c’était sans compter sur le dévouement des joueurs du FC Macarthy à enlever le bélier en cette veille des fêtes de fin d’année.



Le score reste inchangé malgré les assauts des joueurs du FC Abou devant les buts du FC Macarthy qui enlève le bélier. Après la finale, Saouty Diarra, l’initiateur de la coupe et responsable de la société de téléphonie Tecno-Itel, a signalé que cette coupe est une occasion pour lui de contribuer à la détection des jeunes talents pouvant étoffer le rang des aigles et des équipes de première division et de seconde division du Mali ; de permettre à des jeunes talents d’émerger. Il a félicité toutes les équipes qui ont pris part à cette 10é édition de la coupe avec une mention spéciale à l’endroit du vainqueur.



Moussa Samba Diallo