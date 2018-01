Banque de développement du Mali: Huit agents font valoir leur droit à la retraite - abamako.com

Banque de développement du Mali: Huit agents font valoir leur droit à la retraite Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Républicain

La banque maroco-malienne BDM-SA

Après des loyaux services au sein de la Banque de développement du Mali SA (BDM SA), huit agents dudit établissement bancaire ont fait valoir leur droit à la retraite à la date du 31 décembre 2017. Pour leur rendre un hommage mérité, la direction générale de la BDM SA a organisé une grande cérémonie, le vendredi 05 janvier 2018, dans l’enceinte de la banque. C’était en présence du Président du conseil d’administration de la BDM SA, Hamed Mohamed Ag Hamani , du directeur général de la BDM SA, Bréhima Amadou Haïdara, du secrétaire général du SYNABEF, Aguibou Boiré, du secrétaire général du comité syndical de la BDM SA, Boubacar Diallo, des partants à la retraite et d’autres personnalités.



Après l’allocution du secrétaire général du Syndicat national des banques et établissement financiers du Mali (SYNABEF), Aguibou Bouaré, le secrétaire général du comité syndical de la BDM SA, Boubacar Diallo a fait savoir que l'année qui s'est écoulée a vu le dialogue se renforcer entre la direction générale et les représentants du personnel. Pour sa part, le directeur général de la BDM SA, Bréhima Amadou Haïdara, a souligné que les huit partants à la retraite ont été des acteurs majeurs dans divers compartiments de la banque et ont donné toute la mesure de leur capacité physique et intellectuelle dans une loyauté sans faille pour le progrès de la BDM SA.



Au nom des partants à la retraite, Mamadou Kondo s’est dit heureux et ému pour l’organisation de cette cérémonie d’hommage à leur endroit. Les 8 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite sont : Mamadou Kondo, Mme Coulibaly Nènè Tembely, Alhousseini Touré, Mme Konaté Djénèba Diakité, Bafing Coulibaly, Massamou Sidibé, Mme Sy Sirimefa Dembélé et Boubacar Diakité. Ils ont chacun reçu un diplôme de reconnaissance et un trophée « Tchiwara ». En plus des mets délicieux, la cérémonie fut agrémentée par l’humoriste ATT Junior.



A.S