Réduction du chômage et du sous-emploi au Mali: YES Inc Mali forme 1700 entrepreneurs Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Républicain







Dans le cadre de l’exécution du programme décennal d’incubateur d’entreprise pour les femmes et les jeunes du Mali, YES Inc Mali, en partenariat avec le gouvernement du Mali, a organisé le samedi 6 janvier 2017, à son siège à Korofina Nord, la première foire et exposition des entrepreneurs-innovateurs du Mali, Bitikini show.



Cet événement inaugural couplé avec le démarrage de la formation de 1700 entrepreneurs, soit la 7ème génération de startups Yes, était présidé par le ministre de la jeunesse et construction citoyenne, Amadou Koita. Selon le coordinateur du Yes Inc Mali, Kalilou Dama, ce programme qui vise la création de 1.000.000 de business d’ici 2030 grâce à l’implantation de 20 incubateurs d’entreprises a, pour sa phase pilote en cours.



De même, il a fait savoir que le programme a déjà atteint 3.000 femmes et jeunes dont la plus part ont créé des entreprises dans plusieurs domaines. Plus loin, il dira que leur dynamique de contribution aux politiques nationales d’emploi connaitra une croissance fulgurante dans les mois à venir avec l’opérationnalisation de huit nouveaux incubateurs thématiques mettant l’accent notamment sur l’environnement, la haute technologie, l’agro-sylvo-pastoral et entrepreneuriat féminin.



Aussi, il a déclaré que 5.000 bourses africaines sont en cours d’attribution à cet effet. Au dire de la représentante de la Banque Africaine de Développement, Diallo Fatoumata Bintou, ce programme qui est en parfaite conformité avec la stratégie du groupe de la BAD pour l’emploi des jeunes en Afrique pour la période 2016-2025, dénote de la volonté du gouvernement du Mali à lutter contre le chômage des jeunes et à favoriser la création d’emploi pour les jeunes.



Par ailleurs, elle dira que ce combat est largement soutenu par la BAD qui considère la jeunesse comme étant le plus grand atout de l’Afrique en ce moment. Dans son intervention, le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koita a indiqué aux organisateurs que leur initiative de développer les compétences entrepreneuriales chez les jeunes en quête d’opportunités et d’emploi est conforme à la vision du Président de la République. Selon lui, ce programme contribuera fortement à l’atteinte de la vision des hautes autorités qui consiste à soustraire les jeunes et les femmes des affres du chômage et du sous-emploi.



Ousmane Baba Dramé