Sport: Habib Sissoko rassure Jean Claude Sidibé de son indéfectible soutien Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Républicain

Visite du Ministre des sports aux centres Ousmane Traoré et Ben Oumar Sy de Kabala

Le Ministre des sports Jean Claude SIDIBE a visité, le vendredi 12 Janvier 2018 les centres Ousmane Traoré et Ben Oumar Sy de Kabala Tweet

Le tout nouveau ministre des Sports du Mali, Me Jean Claude Sidibé, dans le souci de réunir la grande famille du sport malien a décidé de prendre son bâton de pèlerin et de rejoindre tous les acteurs incontournables pour l’essor du sport malien. Le lundi 15 Janvier 2018, il était au siège du Comité national olympique et sportif du Mali dont le président, Habib Sissoko, l’a rassuré de son soutien pour le rayonnement du sport malien.



Me Jean Claude Sidibé a été accueilli par le président du Comité national olympique et sportif du Mali qui l’a accueilli en ces termes : « Nous nous réjouissons de cette visite du ministre des Sports qui est déjà sur un terrain connu pour avoir dirigé la Fédération malienne de Basketball, avec à la clé des résultats éclatants. Vous êtes un passionné pour le développement du sport et je crois que le Premier ministre à fait le meilleur choix en vous confiant le département des sports du Mali. Comme au Basketball je suis rassuré que les résultats ne tarderont pas et sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner durant tout le parcours», a annoncé Habib Sissoko.



Ce dernier a profité de l’occasion pour émettre certains vœux comme la réalisation au sein du Stade Modibo Keita d’un musée sportif afin d’immortaliser les champions maliens. Le tout nouveau ministre des Sports du Mali, Me Jean Claude Sidibé, a dans ses propos signalé que la lourde tache qui lui a été confiée par l’Etat malien ne peut pas être bien accomplie sans l’accompagnement des principaux acteurs.



Il a remercié le président Sissoko et ses membres pour leur soutien pour le développement du sport malien. «Ce qu’on a fait au basketball est petit et on peut faire plus encore si nous décidons de travailler ensemble. Je veux réunifier toutes les familles divisées du sport », a rapporté Me Jean Claude Sidibé.



Après les terrains d’entrainement de certains clubs, le ministre était au Comité olympique et sportif du Mali et compte rejoindre tous les acteurs incontournables du sport malien dans le but de rassembler les cœurs et les esprits au profit de l’essor du sport malien.



Moussa Samba Diallo