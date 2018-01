En un mot : Pro-IBK contre anti-IBK - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial En un mot : Pro-IBK contre anti-IBK Publié le mercredi 17 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par FS

L`Assemblée Générale de mise en place du Comité de Pilotage de la Maison de presse du Mali

Bamako, le 15 Novembre 2014, s`est tenue l`Assemblée générale de mise en place du Comité de pilotage de la Maison Presse du Mali Tweet

A quelques mois de la présidentielle de juillet 2018, de nombreux partis politiques de la majorité présidentielle sont au bord de l’implosion. Si le Cnid-FYT de Me Mountaga Tall semble avoir déjà décidé de son sort en prenant ses distances avec le président de la République, de nombreuses formations sont divisées actuellement entre l’idée d’un nouveau soutien électoral à IBK et celle d’une candidature interne. A l’Adema Pasj, appelé à la rescousse pour sauver le parti d’Alpha Oumar Konaré, l’ancien président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a écarté l’hypothèse d’une candidature interne. Sa médiation a peu de chances de porter des fruits puisque l’ancien candidat et ancien ministre, Dramane Dembélé, ainsi que le maire de la Commune urbaine de Sikasso, Kalfa Sanogo, sont résolument déterminés à se porter candidat du parti de l’Abeille. On constate les mêmes tensions dans le parti de l’actuel ministre de l’Education nationale, la Codem, le MPR de Choguel Kokalla Maiga ainsi que d’autres partis de la majorité. Certains vont jusqu’à émettre même des doutes sur le parti présidentiel, le RPM. Dans tous les cas, les choses ne vont plus tarder à se clarifier puisque le temps presse pour tout le monde.



DAK