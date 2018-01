Visite du chef d’état-major de l’armée de terre aux militaires blessés dans les opérations au Nord - abamako.com

Dans le cadre de l’accompagnement et le soutien moral des militaires blessés dans les opérations le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre organise semestriellement une visite aux malades, dans les différentes structures sanitaires de Bamako et Kati.



Le Chef d’état-major de l’armée de terre le Colonel-major Abdrahamane Baby accompagné de son staff, du poste de commandement sur place a Kati le Chef d’état-major a rendu visite aux 101 militaires malades hospitalisée et ambulatoires. Il a visité successivement la Polyclinique de Kati, l’hôpital Infirmerie de garnison et l’Hôpital Gabriel Toure de Bamako. Dans ces centres, le Colonel-major Abdrahamane Baby a déclaré qu’il est venu voir leur état de santé et recueillir les doléances afin de rendre compte à sa hiérarchie.



Au cours de la visite, les malades ont fait part de certaines préoccupations à savoir la non disponibilité de l’ambulance par moment à la polyclinique pour les analyses externes et le mauvais état des fauteuils roulants. Le Colonel –major Abdrahamane Baby à donner l’assurance que l’armée de terre s’impliquera pour trouver une solution diligente à ces problèmes. Dans le cadre de la formation les malades ont demandé leurs prises en compte pour les formations classiques à venir.



Le Chef d’état-major de l’armée de terre a rappelé aux blessés que la priorité du commandement était de s’assurer qu’ils sont correctement pris en charge jusqu’à la guérison. Il a aussi rappelé que cette mesure était valable pour tous les malades militaires quel que soit le niveau de formation.



La prise en compte des blessés dans l’attribution des logements sociaux : Sur ce point le Colonel-major Abdrahamane Baby a informé que le processus était initié au niveau des unités d’origine et que l’obtention dépendait de la satisfaction des critères édictés. Les malades visités ont bénéficié d’un kit social offert par l’hôte du jour.







