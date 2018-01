“FARI FONI WAATI” : Le Festival de la danse contemporaine programmé du 20 au 21 janvier - abamako.com

Publié le mercredi 17 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

La 2e édition du festival international de la danse contemporaine “Fari foni waati” se déroulera les 20 et 21 janvier 2018 à Bamako. L’information a été donnée par la directrice du festival, Naomi Fall, le lundi 15 janvier dernier en conférence de presse. Il sera co-organisé par Djinné Club et le complexe culturel Blonba.



Placée sous le signe du partage et de la création, la 2e édition du festival “Fari foni waati” regroupera une pléiade d’artistes locaux et internationaux autour de la danse contemporaine. Il a pour objectif de favoriser le dialogue et les échanges entre les artistes. Comme la 1re, cette 2e édition regroupera à Bamako des artistes africains et internationaux pour réaliser des œuvres chorégraphiques ensemble. Ces œuvres seront enregistrés et diffusés à des rencontres publics, citadins ou villageois à travers le pays et dans des lieux parfois éloignés des circuits culturels classiques.







Pour Naomi Fall, directrice artistique du festival, c’est une nouvelle approche qui met un espace à la disposition des jeunes artistes et autres corporations afin de leur permettre de créer à partir de leur communion.



Parmi les chorégraphes invités, l’Ivoirienne Nadia Beugré, la pionnière du hip hop Bintou Dembélé, cofondatrice du groupe Ykanji, ou encore la Franco-Malienne Fatou Traoré, qui unit danse et jazz contemporain. Durant ces deux jours, se succèderont des danses, des Battle hip-hop, des théâtres et des balani show, etc.



Comme dans tout projet, les organisateurs affirment avoir rencontré quelques difficultés çà et là pour mobiliser les fonds. Cette 2e édition va coûter aux organisateurs environ 30 millions de F CFA. Toutes les activités se dérouleront au complexe culturel Blonba à Baco-Djicoroni.



Zoumana Coulibaly