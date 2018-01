Journées culturelles du Mandé : c’est parti pour la 1ère édition - abamako.com

La 1ère édition des journées culturelles du Mandé sont prévues du 13 et 14 janvier 2018 au palais des sports. Cette information a été donnée à la faveur d’une conférence de Presse animée par Mamadou Lamine Diarra coordinateur du Grand Forum du Mandé ou Mandé Bolon Ba. C’était le mardi 9 janvier 2018 à la Maison de la Presse.



L’objectif de cette conférence de Presse était d’informer les hommes de médias sur l’organisation de la 1ère édition des journées culturelles.



En effet le Grand Forum du Mandé ou Mandé Bolon ba entend mettre la culture du mandé au service de la nation.



L’occasion était aussi propice pour le coordinateur d’évoquer les activités réalisées par le Grand Forum. De sa création à nos jours, le grand forum a mené des activités de promotion de la culture, de la solidarité, de l’entraide. Notamment la participation à la résolution des conflits inter communautaires, la participation au festival historique de Tiken Jah Fakoly, l’inauguration de la Maison des chasseurs à Tabou, le forum de griots du mandé à Kita et le festival de Kurukanfuka entre autres sont les activités menées par le grand forum.



Selon lui, les journées culturelles du Mandé s’inscrivent dans le cadre des activités du grand forum dont l’un des objectifs majeurs est la promotion de la culture. Elles sont un espace de rencontre d’hommes et de femmes qui ont en partage les mêmes valeurs. Cet espace sera un lieu de renforcement des relations entre les communautés. Il ajoute que le public se délectera de la diversité et de la richesse du folklore du Mandé. Il découvrira également la vitalité et le génie artistique des Mandénka. Les journées ne seront pas uniquement l’occasion d’exprimer les seuls talents artistiques dans le domaine des chants et danses, il est prévu des conférences suivies de débats sur des thèmes d’intérêt national.



Il a invité le public à participer effectivement à ses journées en vue de connaitre la culture du Mandé ainsi que les débats de reconstruction du Mali.



Bissidi Simpara