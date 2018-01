Presse malienne : un modèle nommé Bassidiki Touré - abamako.com

Presse malienne : un modèle nommé Bassidiki Touré Publié le mercredi 17 janvier 2018 | La Sirène

Toujours jovial et serein, l’homme restera pour très longtemps une des rares figures que la presse malienne dans son ensemble aura connues. Il ne s’agit pas de cette voix douce qu’il a la capacité et le talent de vous faire savourer sur les ondes d’une radio, et non plus de cette plume fine ni méchante ni caressante qu’il a lui seul le secret, Bassidiki Touré, a en outre de ces qualités humaines encore égalées, tant sur le plan sociable et que sur le plan professionnel.











Des ondes de certaines radios privées de la place aux colonnes de la presse écrite, Bassidiki Touré assure présentement les fonctions de secrétaire général de l’Association des éditeurs de la presse privée (Assep). Il est, depuis 2006, directeur de publication de l’hebdomadaire et du magazine "Le Guido" qui, par sa rigueur, a su mériter le maximum de respect auprès du lectorat malien. L’homme a juste compris que le bon fonctionnement d’une entreprise est lié à l’harmonie constatée au niveau de son organisation.



C’est pourquoi, il est arrivé toujours à trouver des techniques de travail adéquates pour faire fonctionner son équipe. Par la suite, afin d’arriver à ses objectifs, il arrive à influencer et à convaincre ceux qui l’entourent de la manière la plus positive qui soit. Son intégrité, qui est une qualité très appréciée, inspire à la fois la confiance et le respect des autres.



"L’Ami de tout le monde"



La quarantaine révolue et avec ces 18 longues années d’expérience (il a commencé ce métier en 2000), Bassidiki Touré a su donner le meilleur de lui-même pour, disions-nous, s’ériger en bon entrepreneur et en exemple pour toute la presse malienne, à travers la gestion sereine qu’il fait de son entreprise "Le Guido". Et ce n’est pas tout.



Directeurs de publications ou stagiaires, Bassidiki Touré est en harmonie avec tout le monde dans le secteur de la presse malienne. Il suffira d’un premier contact avec l’homme pour que s’il rappelle de vous pour toujours, une sociabilité inouïe. Les débutants dans le domaine et les jeunes directeurs l’appellent affectueusement "l’Ami de tout le monde". Qui pour imiter Bassidiki Touré dans la presse malienne ?



