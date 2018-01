Ministère de l’économie et des finances : A la découverte du Fonds de développement économique (FDE) - abamako.com

Publié le mercredi 17 janvier 2018

Ministère de l'économie et des finances : A la découverte du Fonds de développement économique (FDE)

Crée par décret n°98-393/PM-RM du 08 décembre 1998 grâce à la volonté politique du Gouvernement de la République du Mali afin de mettre en place une structure propice à administrer les lignes de crédit, les subventions et dotations destinées au financement des secteurs porteurs de l’économie, le Fonds de Développement Economique (FDE) est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances suivant le Décret n°2017-0427/PM-RM du 18 mai 2017 portant répartition des services publics entre la Primature et les Départements Ministériels. Aujourd’hui, la direction est dirigée par le jeune Nourrydine Sanogo.











Sa mission est d’administrer les lignes de crédit, les subventions et dotations destinées au financement des besoins d’investissement des secteurs porteurs de l’Economie dans la limite des enveloppes allouées à chaque secteur. Dans le cadre de sa mission, le FDE est principalement chargé du refinancement des banques, des établissements financiers et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) pour soutenir le financement des investissements. Pour faciliter l’accès de tous les porteurs de projets économiques dans les domaines (agricole, artisanal et des services) au crédit, le FDE assure la gestion d’un fonds de garantie dont la dotation initiale est assurée par l’Emprunteur. Le FDE a également pour mission de rechercher des lignes de crédit pour les secteurs porteurs de l’économie.



Les principaux objectifs du Fonds de Développement Economique (FDE) sont entre autres d’identifier les facteurs de blocage de l’investissement privé et de faire des recommandations pour leur levée ; Fournir des prêts à long et moyen termes aux banques, aux établissements financiers et aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) pour soutenir le financement des investissements ; Renforcer l’efficacité du système d’octroi de crédit aux PME/PMI et aux micros entreprises par l’institution de fonds de garantie.



Contrairement à ce que ce que beaucoup pensent, Le FDE n’est pas un établissement financier, mais un organe de canalisation et d’administration des ressources destinées aux besoins de financement des projets productifs initiés par les promoteurs privés. Il doit, à terme, jouer un rôle pivot dans la relance des investissements privés au Mali, entre les bailleurs de fonds, l’Etat, les institutions financières et les opérateurs économiques. Les organes de fonctionnement du FDE s’articulent autour de trois (03) structures : un Comité de Pilotage, des Comités Techniques et une Direction : organe d’exécution.



Le Comité de Pilotage (CP) : Le Comité de Pilotage (CP) est présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances. Il est chargé d’assurer les fonctions d’orientation, de coordination et de supervision des activités du Fonds de Développement Economique (FDE). Le comité de pilotage est composé comme suit : le ministère de l’Economie et des Finances ; Le Ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé ; Le Ministère de l’Agriculture; Ministère de l’Elevage et de la Pêche; Ministère du Développement Industriel ;Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; Ministère du Commerce ; Ministère de l’Artisanat et du Tourisme ; Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille; Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne ; Direction Nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) ; Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (AP/SFD) ; Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) ; Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCMM) ; Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ; Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) ; Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO) ; Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ-Mali).



Les Comités Techniques (CT) : Les Comités Techniques (CT) sont mis en place au niveau du Département en charge du secteur dans lequel intervient le Fonds de Développement Economique (FDE). Les Comités Techniques ont les responsabilités de préparer, en collaboration avec l’organe d’exécution (la Direction du FDE), les Programmes annuels et les Budgets qui seront soumis à l’approbation du Comité de Pilotage. Ils assurent le suivi et l’exécution des activités par l’examen de la situation des refinancements réalisés par le FDE, les rapports de suivi évaluation, ils formulent des recommandations en vue d’améliorer l’exécution des Programmes et Projets et pour rendre compte au Comité de Pilotage. Les Comités Techniques sont composés de responsables des structures opérationnelles impliquées dans l’exécution des Programmes et Projets sectoriels. Les Comités Techniques sont présidés par les Ministères chargés des secteurs concernés.



La Direction du FDE (Organe d’exécution) : La Direction du Fonds de Développement Economique (FDE) est l’organe d’exécution des Programmes et Projets. Elle est directement responsable de la réalisation des activités des Programmes. La Direction du FDE a pour principales responsabilités la gestion technique et le suivi financier des Programmes et Projets, la programmation et l’organisation, l’appui méthodologique aux structures chargées de la mise en œuvre des Programmes et Projets, la coordination et le suivi des activités des Programmes et Projets. Le FDE passe des conventions avec les structures opérationnelles et autres organismes impliqués dans les réalisations des Programmes et Projets.



