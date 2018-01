Un enfant de trois mois enlevé à Sirakoro Meguetana, retrouvé à Dogo - abamako.com

Un enfant de trois mois enlevé à Sirakoro Meguetana, retrouvé à Dogo
Publié le mercredi 17 janvier 2018 | L'enquêteur

Un bébé de trois mois a été enlevé à Sirakoro Meguetana dans la famille Guindo par une vieille du nom de Ami Diakité. Une semaine plus tard, il a été arrêté dans la commune rurale de Dogo cercle de Bougouni. Selon des témoignages, tout a commencé par la venue de la vieille dame Ami Diakité, dans la famille de Boubacar GUINDO, un cordonnier au marché de Sirakoro Meguetana. Elle indique attendre sa fille qui devrait venir de Niamakoro pour se tresser. Pendant ce temps, elle s’est mise à jouer avec le bébé durant 3 jours et la maman contente d'avoir enfin de l'aide n'y voyait rien venir.



Au 3ème jour, à l'insu de tout le monde, la vieille Ami disparaît dans la nature avec le petit Guindo. Très tôt, la nouvelle s'est répandue à travers Sirakoro et environnants. Les recherches n'ont rien donné. Selon les mêmes sources, une semaine plus tard la vieille Ami, par imprudence, s'est présentée à maternité avec le petit Guindo comme étant son enfant refusant de manger et pleurant constamment.



C’est là que les docteurs, avertis de la disparition d’un enfant, ont décidé d’effectuer des tests de sang qui vont confirmer leur soupçon : Ami Diakité n’est pas la mère du petit bébé, Mamadou Guindo. Les docteurs avertissent alors la gendarmerie de Bougouni et le maire de la commune rurale de Dogo, Kalifa Sidibé, qui prend rapidement contact avec les parents de l’enfant.



Ces derniers n’avaient pas de moyens de déplacement, le maire Sidibé les proposa de prendre un Taxi pour Dogo et qu’à l’arrivée il réglera la note qui était de 50 000fcfa. Après les retrouvailles, les parents n’ont pas tari déloge envers le maire qui n’a ménagé aucun effort pour que l’enfant puisse retrouver ses vrais parents. Quant à la vieille en question, au moment où nous mettons sous presse, elle est enfermée à la gendarmerie de Bougouni.



Lassi SANOU