Action de Solidarité : Le Royaume d’Arabie Saoudite fait une donation aux couches vulnérables - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Action de Solidarité : Le Royaume d’Arabie Saoudite fait une donation aux couches vulnérables Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Midi-Info

Tweet

L’ambassade du royaume d’Arabie Saoudite en collaboration avec le Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire a offert lors d’une cérémonie organisée le samedi 13 janvier 2018 à Sotuba dans la cour SOTERCO, 3730 cartons la viande aux couches les plus vulnérables du district de Bamako.



C’était en présence de Monsieur Samba Alhamdou BABY, secrétaire général dudit ministère, M. Fayez Alhuthali chargé d’affaires du Royaume d’Arabie Saoudite, du représentant de la banque islamique et développement, des membres de la commission de la distribution, du représentant du haut conseil islamique du Mali et des bénéficiaires.



Dans un discours, M. Fayez ALHUTHALI, représentant du Royaume d’Arabie Saoudite au Mali a situé l’évènement dans son contexte en ces termes : « Le projet de sacrifice de mouton du Hadj 2017 est un projet du Royaume d’Arabie Saoudite destiné à la république du Mali. C’est une action humanitaire parmi plusieurs autres qui ont étés établies pour alléger la souffrance des populations démunies. Nous remercions infiniment tous les responsables de la République pour avoir facilité l’acheminement de ce don. Le royaume d’Arabie Saoudite ne ménagera aucun effort pour poursuivre ces gestes de solidarité en faveur des maliens ».



Au nom des bénéficiaires, M. Albert KANOUTE, président des personnes handicapées physiques du Mali a déclaré que : « C’est un geste qui va droit au cœur des bénéficiaires. Au Mali, il ya beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et qui attendent ce genre de sacrifices. Un sacrifice qui vient des cœurs purs. Nous remercions les donateurs et tous ceux qui ont participé à l’organisation .Que ce travail soit un travail bénéfique »



Quant au Secrétaire Général du ministère de la solidarité et de l’action humanitaire M .Samba Alhamdou BABY, il dira que : « le gouvernement de la République du Mali est sensible à l’intérêt que le Royaume d’Arabie Saoudite manifeste et qui démontre qu’il demeure un partenaire, un allié sur lequel le Mali peut compter. Cette donation de viande de mouton après chaque campagne de Hadj, est une tradition établie et respectée depuis plus de deux décennies par les autorités Saoudiennes à l’ endroit de notre pays. Elle est destinée aux couches vulnérables notamment les pensionnaires des maisons d’arrêt, des malades démunies des hôpitaux, des personnes vivant avec un handicap. Elle contribuera certainement à alléger les souffrances et à améliorer le quotidien. »



A la fin des interventions, des remises symboliques de cartons de viande par le Chargé d’affaires du royaume d’Arabie Saoudite et le Secrétaire Général de la solidarité et l’action humanitaire ont mis fin à la cérémonie.