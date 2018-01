Me Abdourahamane Ben Mamata Touré : « Par manque de fermeté et de courage diplomatique notre gouvernement finance la partition du pays tout en s’indignant… » - abamako.com

Me Abdourahamane Ben Mamata Touré : « Par manque de fermeté et de courage diplomatique notre gouvernement finance la partition du pays tout en s'indignant… » Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Démocrate

L’invitation des membres de la Coordination des mouvements armés de l’Azawad(Cma) au siège des nations-unies a fait couler des encres et salives. Pour l’avocat Abdourahamane Ben Mamata Touré, cela est la conséquence du manque de fermeté et du courage diplomatique du régime IBK. Suivez son regard !











« Merde! Au moment où le Président de la République a annoncé au nom de l'entente nationale l'élaboration d'une loi d"amnestie pour les rebelles qui n'ont pas de sang sur les mains. Ces derniers plus réalistes implémentent une diplomatie non officielle mais fidèle à l'objectif de séparation de notre pays. Ces rebelles prétendent représenter les populations du nord. Mensonge ! Notre diplomatie doit se saisir de la simple mais incontournable question de la représentativité de ces groupes narco-djihadistes. Qui les a mandaté ? Personne! On ne peut refonder un pays sur la base d'un mensonge. Le nord du Mali n'est pas une zone touareg, il est multiculturel, les songhoy, bambara, peulhs, bozo.etc une bonne partie des touareg et arabes ne se reconnaissent pas en ces mouvements.



Alors qui représentent-ils ? Tieman Huber ministre des affaires étrangères va dire au monde entier que les rebelles ne représentent pas les populations du nord. Bien au contraire de par leurs forfaits ils ont introduit les terroristes au mali, violé, flagellés, poussé à l’exil, fermé les écoles empoisonné les puits, minés les routes sur lesquelles les populations circulent tout en affirmant que c'est pour leur bien. Alors, Y aurait-il deux mondes l'un réel dans lequel les officiels connaissent et condamnent tous ces malfrats et un monde virtuel fait de mise en scènes diplomatiques où l’on ferme les yeux, on se fait des accolades en niant l'évidence et sa propre conviction pour bien paraitre.



Notre problème c'est notre gestion bancale de cette crise. Il faut réviser cet accord de merde dit de paix. Les groupes armés n'ont aucune légitimité pour négocier quoi que ce soit au nom de qui que ce soit. Par manque de fermeté et de courage diplomatique notre gouvernement finance la partition du pays tout en s'indignant. Comment ne pas se faire traiter de pays de merde après de telles postures de m... À part cette évidence tout le reste n'est que Fadaises ! ». No comment !



Tientigui