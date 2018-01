ATTAQUE SUR LE PONT COSTE OMGOIBA AU POINT A : Le PDG de l’Office du Niger a pris en charge les premières mesures urgentes. - abamako.com

ATTAQUE SUR LE PONT COSTE OMGOIBA AU POINT A : Le PDG de l'Office du Niger a pris en charge les premières mesures urgentes. Publié le mercredi 17 janvier 2018 | L'enquêteur

Suite à l’attaque perpétrée en milieu de semaine dernière au niveau du pont de la prise d’irrigation « Coste Omgoiba », le Président Directeur général de l’Office du Niger, Docteur Mamadou Mbaré Coulibaly a rendu une visite sur les lieux de l’attaque en compagnie de son adjoint Djimé Sidibé. Sur les lieux, le PDG et sa délégation ont été accueillis par une équipe des gendarmes victimes de ladite attaque.











Après les salutations traditionnelles, la délégation du PDG a pu constater les dégâts matériels occasionnés d’abord sur le pont de la prise du canal Coste Omgoiba où il y a des barres de fer et bétons perforés par les bals de tir, également le poste de sécurité des gendarmes à côté du canal qui a enregistré d’énormes pertes matérielles.

Séance tenante, le PDG de l’Office du Niger, a pris des dispositions urgentes pour réhabiliter et équiper le poste de sécurité carrément endommagé, afin qu’il soit fonctionnel le plus tôt.



Ces travaux sont d’ores déjà en cours…, il s’agissait de réhabiliter le bâtiment qui abrite le poste, d’établir l’électricité, et d’équiper le bâtiment par des matelas, des chaises, téléviseur, décodeur ainsi que des tables entre autres…



Cependant, il faut rappeler, qu’au cour de la présente visite, la délégation du PDG a été rejoint par le chef de cabinet de la présidence de la République, Boubacar Touré en partance pour Niono ainsi que le Secrétaire général adjoint de la section du Rassemblement Pour le Mali/Ségou en la personne de monsieur Aliou Diadié Maïga. Ces deux personnalités ont échangé avec le Président Directeur Général de l’Office du Niger sur les dispositifs éventuels que le gouvernement du Mali envisage pour définitivement sécuriser l’Office du Niger en particulier mais tout le centre du Mali en général.



Source : CCOM