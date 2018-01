Tombouctou : ASSOS au secours de 1000 orphelins déscolarisés ! - abamako.com

Tombouctou : ASSOS au secours de 1000 orphelins déscolarisés ! Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Midi-Info

Association pour le suivi des orphelins au Sahel a offert des kits scolaires à plusieurs enfants orphelins dans la commune urbaine de Tombouctou. La cérémonie de remise a eu lieu à la Mairie de Tombouctou, ce lundi 15 janvier 2018. Ce sont des orphelins heureux qui sont rentrés chez eux ce lundi après-midi. L’association pour le suivi des orphelins (ASSOS) et ses partenaires SODILAP, Société KOUTAM et frères leurs ont redonné du sourire.



Ils sont mille orphelins déscolarisés dans la commune urbaine de Tombouctou à bénéficier de ces aides. Les Kits sont essentiellement composés d’un sac, des cahiers, un stylo, une ardoise et un syllabaire pour ceux de la première à la troisième année. Pour leurs ainés de la quatrième à la sixième, ils ont obtenu un sac, des cahiers et un stylo. Le recensement des bénéficiaires se fait dans les différentes écoles publiques. L’heureuse circonstance a réuni plusieurs personnalités impliquées dans la prise en charge des orphelins, le maire de Tombouctou et le représentant du sous-préfet.



I.B 124 le panaf