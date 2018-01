Temps additionnel pour le règlement de la crise a la Femafoot : La fin bientôt - abamako.com

Temps additionnel pour le règlement de la crise a la Femafoot : La fin bientôt
Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Démocrate

" J'espère être à la hauteur de cette mission avec mon équipe afin que le football malien soit le grand gagnant. Je suis honorée et je remercie la FIFA pour cette confiance placée en moi pour diriger ce comité de normalisation. Nous comptons sur l'accompagnement, le soutien des Maliens pour terminer cette mission le plus tôt possible" tels étaient les premiers mots de Mme DAO Fatoumata GUINDO, Présidente du comité de normalisation (CONOR) mis en place par les instances suprêmes du football international.



La FIFA et la CAF ont décidé de siffler la fin de la recréation de la crise qui gangrène notre football depuis quatre ans, en installant le CONOR comme tête de proue de la fédération malienne de football (FEMAFOOT).



C'est ce 10 janvier 2018 que le comité conjoint FIFA/CAF menée par le directeur régional de la zone Afrique et caraïbes de la FIFA Véron Mosengo Omba, la coordinatrice du développement du Programme Afrique Francophone de la FIFA Sebge Pritchett et le représentant de la CAF, Jacques Bernard Anouma, a proclamé la liste de ceux qui auront la lourde tâche d'arbitrer le football malien.



La présidence fut confiée à Mme Dao Fatoumata Guindo, ex ministre chargée des relations avec les institutions. Me Mamadou Gaoussou Diarra cité par les brouhahas comme président, a souhaité être que vice-président. Mamadou Samaké, Youssouf Diallo, et Losseyni Bengaly sont les autres membres du CONOR.



Ce comité aura en charge la gestion de la FEMAFOOT jusqu'au 30 avril 2018. Il doit mettre en conformité les statuts de la FEMAFOOT avec ceux de la FIFA et réviser les statuts des ligues régionales et groupements. Par ailleurs le CONOR doit désigner les délégués de l'assemblée générale de la FEMAFOOT et organiser l'élection d'un nouveau comité exécutif de la fédération.