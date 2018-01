SEGOU : la police met le grappin sur un malfrat en possession de plusieurs cartes d’identité - abamako.com

Publié le mercredi 17 janvier 2018

SEGOU : la police met le grappin sur un malfrat en possession de plusieurs cartes d'identité

Cet escroc professionnel du nom de Ismaël Diallo, âgé de 34 ans, est connu de la police et faisait son business entre le Burkina Faso et le Mali. Il a été interpellé la semaine dernière par le commissariat de police du 1er arrondissement de Ségou sur dénonciation des populations du quartier Sido Sonicoura. Il a été interpellé par les limiers du 1er arrondissement en possession de plusieurs cartes d’identité nationale. Tout juste après son arrestation, une perquisition chez lui par les agents, a permis de retrouver plusieurs autres pièces d’identités sur lesquelles il y a sa photo mais, avec des noms différents ; 5 téléphones portables et une moto Djakarta cachée dans sa chambre.



Les éléments du commissaire principal de police, Mohamed Lamine Cissé, ont mis le malfrat sous le fouet de l’interrogatoire et réussiront à le faire avouer et reconnaître ses crimes et ses faits d’armes. Déféré, actuellement, Ismaël cogite sur son sort à la Grande Maison d’arrêt de Ségou en attendant de répondre de ses actes devant le juge.



Ben Abdoulaye