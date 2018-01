Politique : L’opposition demande au PM de sauver l’essentiel - abamako.com

Politique : L'opposition demande au PM de sauver l'essentiel Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Le Matin

Le nouveau Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubeye Maiga s’est rendu le jeudi 11 janvier dernier au siège de l’opposition à Badalabougou. Par cette visite de courtoisie, il a été reçu par le chef de file de l’opposition Soumaila Cissé et ses camarades avec qui ils ont discuté des sujets de l’heure.



Le retour de la stabilité, le développement socio-économique, l’organisation des prochaines élections (régionales et présidentielle) ont été les points sur lesquels le PM et l’Opposition républicaine ont échangé. L’opposition par la voix de son chef de file, s’est dit satisfaite de la visite du PM.







Les membres de l’opposition ont fait savoir au Premier ministre Maiga, que deux principales inquiétudes dominent leur quotidien actuellement : le retour de la stabilité sur toute l’étendue du territoire et la préservation de la démocratie avec une bonne organisation des élections en 2018.



Selon honorable Soumaila Cissé, la visite du Premier ministre entre dans un cadre républicain « mais cela ne nous empêche pas de poser les vrais problèmes de la nation. Nous sommes satisfaits de sa visite parce que c’est un acte républicain, et c’est le moment d’évoquer avec lui, nos attentes et lui exprimer nos inquiétudes qui se résument aux problèmes liés à la sécurité, aux élections. Le temps nous est compté et l’importance aujourd’hui est d’être mobilisé parce que vous savez, le pays est en danger. Pour cela, aujourd’hui nous devons ensemble regarder vers l’avenir, l’avenir c’est quoi, c’est d’avoir un meilleur cadre de dialogue et c’est qui vient de se passer avec le Premier ministre » a-t-il expliqué



« Pour moi, cette visite entre dans une démarche républicaine, l’action du gouvernant c’est une action au service de tous les citoyens. Maintenant notre démocratie se repose sur deux choses, on a une majorité et une opposition avec un chef de file qui est créé et reconnu par la loi, qui est un interlocuteur institutionnel du gouvernement. Donc nous sommes aussi venu ici pour que les actions que nous menons puissent bénéficier du soutien le plus large », a souligné Soumeylou Boubeye Maiga.



Le nouveau Premier ministre a fait savoir que son gouvernement se donnera tous les moyens possibles pour le retour de la paix et de la stabilité à travers tout le Mali et aussi la tenue des élections à venir dans les meilleures dispositions possibles.



HonoSrable Soumaila Cissé, Tiébilé Dramé, Djibril Tangara, Dr Fomba, Amadou Thiam, Mahamadou Dicko ont tour à tour pris la parole pendant l’audience.



Il faut rappeler que cette visite du Premier ministre Maiga chez l’opposition intervient après celle des familles fondatrices de Bamako il y a juste un peu plus d’une semaine.



A.Kodio