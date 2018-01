Afrique Yacouba Sylla : Le Malien proche du KV Malines - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Afrique Yacouba Sylla : Le Malien proche du KV Malines Publié le mercredi 17 janvier 2018 | africatopsports.com

© aBamako.com par FS

Eliminatoire de la CAN 2019: Les aigles empochent trois points à Bamako face au Gabon

Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Mali s`est imposé face au Gabon 2-1, le 10 Juin 2017. Photo: Yacouba SYLLA Tweet

En contacts très avancés avec Osmanlispor et le Legia Varsovie ces derniers temps, Yacouba Sylla devrait finalement s’engager avec Malines. Le club malinois est tout proche d’enregistrer l’arrivée de Yacouba Sylla. Ce milieu malien, aussi pisté par le Standard, appartient à Rennes mais était prêté au Panathinaikos. Selon Ouest-France, le Kavé a mis pas moins de 750.000€ sur la table pour s’offrir le Malien de 27 ans. Un accord serait proche entre Sylla et l’avant dernier de Pro League. Ces derniers jours, Rennes attendait 500.000€ pour libérer le capitaine du Mali, sous contrat jusqu’en 2019. Les clubs turc et polonais privilégiaient, eux, le prêt avec option d’achat. Le Malien attendait ce lundi soir la rupture effective et administrative de son… prêt avec le Panathinaïkos, où le Stade Rennais l’avait envoyé cet été, pour s’engager sous les couleurs malinoises.