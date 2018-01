Internet mobile au Mali : Orange baisse les tarifs de ses forfaits - abamako.com

La société de téléphonie mobile Orange Mali a procédé le mercredi 17 janvier 2018 à l’hôtel Laïco de l’Amitié, au lancement de sa toute nouvelle gamme de Forfaits Internet Mobile.



En effet, après avoir été le 1er et seul opérateur aujourd’hui à lancer la technologie très haut débit mobile 4G, et tout récemment la Fibre 100% Fibre sur le marché Entreprise et Résidentiel, Orange Mali innove comme à l’accoutumée et démontre encore une fois de plus, son leadership dans le domaine des télécommunications.



Ainsi, dans son ambition de démocratiser l’internet très haut débit en le rendant accessible à tous et partout au Mali, Orange toujours à l’écoute de ce qui est essentiel pour ses presque 15 millions de fidèles clients, a procédé à une très forte baisse des prix des forfaits Internet Mobile, et ce, jusqu’à 63% de réduction. A compter donc de ce mercredi, c’est trois nouvelles gammes de Forfaits Internet Mobile à la durée qui sont disponibles pour le compte du réseau Orange Mali. Il s’agit des Pass jours, des Pass Semaine et des Pass mois à partir de 100F seulement.



Pour les Pass jours, les forfaits de 10 Mo et 50 Mo initialement vendus à 200f et 1000f les nouveaux prix sont désormais fixés à 100f et 250f. Au niveau des Pass Semaine, les anciens prix de 1500f, 4700f et 7500f auxquels les clients s’achetaient respectivement les forfaits de 100 Mo, 500 Mo et 1,2 Go sont désormais accessibles à 500f, 1500f et 3000f. La baisse des tarifs est également perceptible pour les Pass Mois. Là, les forfaits initialement vendus à 4700f soit 500 Mo, passent à 2000f tandis que les 2 Go qui coutaient 13 500f se vendent aujourd’hui à 5000f.



Avec l’introduction de la nouvelle gamme de Forfaits Internet Mobile, Orange Mali devient le 1er opérateur à baisser les prix de l’internet mobile, rendant ainsi l’accès à internet moins cher et de meilleure qualité au plus grand nombre.



Avec la baisse des tarifs de la nouvelle gamme de Forfaits Internet Mobile d’Orange, les presque 15 millions de clients pourront s’ouvrir davantage au monde digital.



André SEGBEDJI/abamako.com