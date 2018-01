L’Allemagne évalue sa participation à la MINUSMA - abamako.com

News Politique Article Politique L’Allemagne évalue sa participation à la MINUSMA Publié le mercredi 17 janvier 2018 | aBamako.com

Oumar Ba, le chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao a reçu l’Ambassadeur Georg Schmidt

L’Ambassadeur Georg Schmidt, Directeur Régional pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, au Ministère allemand des Affaires Etrangères, était reçu le samedi 13 janvier dernier par M. Oumar Ba, le chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao Tweet

L’Ambassadeur Georg Schmidt, Directeur Régional pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, au Ministère allemand des Affaires Etrangères, était reçu le samedi 13 janvier dernier par M. Oumar Ba, le chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao. Les deux personnalités ont discuté de différents sujets comme les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la situation sécuritaire dans la région et la force militaire conjointe des pays du G5 Sahel.



« Ayant mis 1 000 Casques bleus à la disposition de la MINUSMA et étant une des plus importante Mission de l’ONU à laquelle l’Allemagne apporte son appui en dehors du pays, il est important pour moi ainsi que ma délégation de venir au Mali pour entrer en contact direct avec nos soldats, mais aussi avec les dirigeants de la MINUSMA. Nous sommes aussi ici au Mali pour une bonne compréhension de son mandat ».



L’Allemagne offre à la MINUSMA de la surveillance et du soutien en matière de détachements d’hélicoptères, du ravitaillement des aéronefs, et des véhicules aériens sans pilote (drones) dès le début de ses opérations de maintien de la paix au Mali. La Bundestag ou le Parlement allemand a approuvé en janvier 2017, une augmentation de ses soldats au Mali portant leur nombre à près de 1000 hommes. En plus de son soutien aux opérations de maintien de la paix au Mali, l’Allemagne a une présence de 350 soldats basés au sud du pays, dans le cadre de la mission de formation de l’Union Européenne (EUTM) au profit de l’armée malienne.



