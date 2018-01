Mise en œuvre de l’accord : les femmes réclament leur « place » - abamako.com

News Politique Article Politique Mise en œuvre de l’accord : les femmes réclament leur « place » Publié le mercredi 17 janvier 2018 | Studio Tamani

En marge de cette 23e session du CSA, le Collectif des femmes leaders a rencontré le président du CSA. Objectif : solliciter auprès du Comité de suivi de l’accord d’Alger l'intégration des femmes dans ses instances afin d'apporter leur contribution et accélérer la mise en œuvre de l'accord signé en mai et juin 2015.





Deux ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, et les lenteurs constatées dans sa mise en œuvre, le Collectif des femmes leaders demande l'intégration des femmes dans les instances du comité de suivi.

Fatima Maïga, présidente du Collectif des femmes leaders.





Selon la présidente du collectif, les femmes ont été exclues de la mise en œuvre de l'accord, alors qu'elles peuvent contribuer à la faire avancer.





Du côté des groupes armés certains se disent favorables à la requête des femmes. C'est le cas de la Plateforme. Selon son porte parole, Harouna Toureh, les femmes sont dans leur droit en demandant d'intégrer le CSA.







Le comité de suivi, dit avoir pris bonne note de la demande des femmes. Toutefois, il estime qu'elles doivent en discuter avec les parties signataires, seules habilitées à accepter de nouveaux membres au sein du CSA.