Journées culturelles Dogon : C’est parti pour la 5ème édition - abamako.com

Le Samedi 13 Janvier 2018, s’est tenu à Bamako, au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ, le lancement de la 5éme édition des journées culturelles Dogon (JCD), prévues à Mopti Sevaré en 2018. Etaient présent le président de l’association Ginna-Dogon, M. Mamoudou Togo ; le représentant du Ministre de la culture, M. Andogoli Guindo ; le représentant du Ministre de l’artisanat et du tourisme, M. Amadou Maiga ; Le président de la commission d’organisation, M. Modibo Kadjogué.



La cérémonie a commencé par le discours de Mamoudou Togo, président de l’association Ginna-Dogon. Il a rappelle que le festival se tiendra du 22 au 24 Février 2018, à Mopti, autour du thème : « la chasse au pays dogon ». Ainsi donc, il lance une invitation à tous pour une grande mobilisation autour dudit festival.



Dans son intervention, Amadou Maiga, représentant le Ministre de l’artisanat et du tourisme, a remercié l’ensemble de la communauté Dogon en général et le bureau National de Ginna dogon en particulier ; ce bureau qui, depuis sa création, ne cesse d’œuvrer au maintien de la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans plusieurs contrées du Mali. Vu l’intérêt de cette association, Amadou Maiga a demandé à ce qu’elle soit reconnue « Association d’utilité publique ».



Il reste convaincu que le Dogon de par ses traditions, qui le distinguent des autres, a su préserver et préservera toujours ses valeurs d’entente et de solidarité. « Aujourd’hui toutes les cultures sont entrain de se friter mais pas la culture dogon » a-t-il dit.



Le secrétaire du ministère de la culture, après avoir salué l’association Gina Dogon, a aussi précisé que l’objectif de ce festival s’inscrit dans « la politique de protection, de valorisation de la culture dogon ».



Hamidou ONGOIBA