1ère édition du festival de Miambougou : L’art et la culture pour la paix et le développement du Ganadougou - abamako.com

C’est parti pour la première édition du festival des arts et de la culture de Miambougou. L’information a été donnée le dimanche 14 décembre 2018, à la faveur d’une conférence de presse, animée par les organisateurs dudit festival.



Mohamed Togola, ressortissant de la localité de Miambougou et président de la commission d’organisation, dira que cette rencontre culturelle de Miambougou est prévue les 2, 3 et 4 mars 2018. C’est une opportunité par la localité de Maimabougou et toute la commune de Wateni, de faire valoir leurs savoirs faire en matière d’art et de culture ; surtout que le festival regroupera plusieurs autres villages et leurs folklores, a ajouté le maire de la commune de Wateni et celui de Niena, tous les deux venus à Bamako pour la circonstance.



L’objectif recherché par le festival de Miambougou est de contribuer au développement local, à travers la promotion et la diversification des activités artistiques culturelles et touristiques dans le village.



« Le festival artistique et culturel de Miambougou sera un événement culturel majeur dans la commune. C’est une opportunité pour promouvoir la culture au niveau de la commune, à travers l’interaction entre différents artistes », a laissé entendre le maire de Wateni.



Cette première édition, faut – il le dire, est placée sous le signe de la paix d’où le thème de PAIX ET DEVELOPPEMENT. A noter que le festival est conjointement parrainé par Ismael Ilo DIALO et Maïmouna DIALLO dite Maï Ba.



Pour la petite information, Miambougou est situé dans le Ganadougou, dans la commune de Wateni, cercle de Niena, region de Sikasso. La commune compte 11 villages.



F DOUMBIA