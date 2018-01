Assurances Bleues : Le chiffre d’affaires en hausse -La société compte mobiliser plus de 6 milliards de FCFA de chiffre d’affaires pour exercice 2018 - abamako.com

Assurances Bleues : Le chiffre d'affaires en hausse -La société compte mobiliser plus de 6 milliards de FCFA de chiffre d'affaires pour exercice 2018 Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le 22 Septembre

Les administrateurs de la Compagnie d’assurance « les Assurances Bleues », ont tenu la dernière semaine de 2017, la session budgétaire de leur Conseil d’administration. C’était dans la salle de conférence de ladite société sise à l’ACI 2000, sous la présidence, de Mamadou Sinsy Coulibaly, président du Conseil d’administration (PCA). C’était en présence de Léopold Keita, Directeur général des Assurances Bleues. Cette session était consacrée à l’examen de l’état d’exécution du budget 2017, ainsi que le budget d’exploitation d’investissement de 2018 et divers.











Après la tenue de cette session budgétaire de la Compagnie d’assurance « les Assurances Bleues », le directeur Audit Interne de ladite société Karim Sanogo, a expliqué aux journalistes les points inscrits à l’ordre du jour, ainsi que les principales décisions prises par les administrateurs.



Les résultats obtenus par la société au cours de l’exercice écoulé, selon Karim Sanogo ont été globalement satisfaisants. Pour l’exercice 2017 « on a fait une hausse de 8% de chiffre d’affaires ». « Les signaux sont au vert que ça soit pour les prestations du paiement des sinistres, ainsi qu’au niveau du résultat ». « On prévoit de faire plus d’un (1) milliard d’excédent budgétaire sur 2017 », a-t-il expliqué.



« Pour 2017, on va atteindre la barre de plus d’un milliard de sinistres payées et en 2018 on prévoit de payer 2 milliards de sinistres ». « C’est notre vocation aussi, donc il faut honorer nos engagements vis-à-vis de nos assurés bénéficiaires de contrats », a-t-il raconté.



Parlant des innovations prévues en 2018, le directeur Audit interne, a fait savoir que la société à une priorité, déménager dans son nouveau siège courant 1er trimestre, ainsi que à la gestion interne de l’entreprise. A ses dires, la société prévoit de faire une petite réforme au niveau de son organigramme et au niveau de certaines structures internes, afin de les renforcer pour mieux accompagner la direction des Assurance Bleues.



Par rapport à la clientèle, Karim Sanogo a indiqué que le nombre de contrats souscrits a augmenté dans les mêmes proportions que le chiffre d’affaires par rapport en 2016. « Même si on n’a pas atteint la hausse de 2016, il y a eu quand même une augmentation de l’exercice 2017 dans les mêmes proportions que le chiffre d’affaire», a dit M. Sanogo, avant de préciser que sa société prévoit en 2018 environ 6 milliards de FCFA de chiffre d’affaire et une augmentation significative en termes de contrats. Selon lui, cette augmentation est à l’ordre de 16,74% environ pour 2018.



AMTouré