Présentation de Vœux à la presse : Mountaga Tall appelle à la bonne tenue et à bonne date des élections à venir

C’est dans la salle de conférence de la maison de la presse que s’est tenue le mardi dernier la traditionnelle présentation de vœux de nouvel de Me Mountaga Tall, président du parti CNID Faso Yiriwa Ton à la presse. Il a profité de cette occasion pour non seulement évoquer son soutien à la liberté de la presse mais s’est aussi exprimé sur beaucoup de sujets touchant la vie de notre nation dont les élections générales à venir, la situation sécuritaire, la non-participation de son parti dans l’actuel gouvernement…











Après avoir souhaité ses vœux de santé, paix, succès et bonheur aux journalistes, Me Mountaga Tall et son parti ont réitéré leur engagement pour le renforcement de la liberté d’expression et de l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes maliens partout où ils se trouvent. Me Tall a rappelé que la presse joue un rôle prépondérant dans la lutte pour la sécurité, la paix et la réconciliation entre les Maliens. « Et je le redis ; aucune œuvre majeure de développement économique et social ne peut prospérer sans la participation et l’accompagnement d’une presse libre et économique viable », a-t-il renchéri.



Par ailleurs, l’ancien ministre de l’économie numérique et de la communication a souligné les faiblesses de cette structure que sont : la formation, la sécurité, l’emploi, le respect de la déontologie, la faiblesse des moyens, l’indépendance, la responsabilité du journaliste devant le juge….. Pour le président du CNID FYT, quand on veut une presse crédible et indépendante, on doit avoir de solutions à ces difficultés.



Parlant des violences contre les journalistes, Mountaga Tall les a condamnées. Il a aussi profité de cette occasion pour apporter son soutien aux journalistes sur la situation de Birama Touré, disparu il y’a plus de deux ans. Il a invité les gouvernants à mener des enquêtes pour que la lumière soit faite sur sa disparition.



S’agissant de la situation actuelle de notre pays, Me Mountaga Tall affirme que ceux qui savent sa gravité ne peuvent pas dormir car elle très critique. « Le Mali, notre pays, se trouve aujourd’hui dans une situation critique et inquiétante. Ceux qui savent n’en dorment pas », a-t-il déploré.



L’insécurité au centre du Mali a atteint son paroxysme aux dires de Me Mountaga Tall. Dans cette zone, plus 700 personnes ont été tuées en 2017, selon lui. Pour le président de CNID FYT, les maux à endiguer au centre du Mali sont la fermeture des centres de Santé, des écoles et des tribunaux.



L’ancien ministre de l’économie numérique et de la communication s’est incliné devant la mémoire des 48 jeunes péris le 07 janvier 2018 dans la méditerranée en tentant de regagner l’Europe.



Dans son bilan à la tête du département de l’économie numérique et de la communication, Mountaga a mentionné la dépénalisation des délits de presse pour laquelle il s’est beaucoup battu. « Comme vous le savez, la dépénalisation des délits de presse a toujours été un des éléments importants de mes vœux de nouvel an », a-t-il rappelé.



Parlant de l’absence d’un membre de CNID dans le nouveau gouvernement, Me Tall a laissé entendre que lui et son parti ont décidé de ne pas y participer car, dit-il, on peut servir sa patrie sans pour autant siéger dans le gouvernement.



Au sujet des élections générales à venir, Me Tall et son parti affirment que les élections doivent se tenir et dans les plus bonnes conditions. Pour la bonne tenue et au moment normal de ces élections, Me Tall invite tout le monde à s’impliquer. « Pour notre part, nous pensons que chacun, à la place qui est la sienne, doit s’impliquer pour la bonne tenue et à bonne date d’élections démocratiques et transparentes », a-t-il appelé.



Boureima Guindo