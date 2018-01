3ème anniversaire de la mission Eucap Sahel Mali : Les résultats de 2017 jugés satisfaisants - abamako.com

Le mardi 16 janvier 2018, la mission civile de l’Union Européenne Eucap Sahel Mali a célébré son 3ème anniversaire. Lors de cette cérémonie, PHILIPPE RIO, le chef de mission, a renouvelé le soutien et l’accompagnement de l’Eucap Sahel au Mali pour l’année 2018. L’évènement a enregistré la présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali ; du ministre Malien de la sécurité intérieure et de la protection civile ; des directeurs généraux de la police, de la garde nationale, de la gendarmerie et beaucoup d’autres cadres Maliens et Européens.











Dans son allocution, Philippe Rio a déclaré que des réalisations significatives ont été faites en 2017 sur des questions de sécurité au Mali. Selon le chef de mission, Eucap Sahel a apporté son soutien au Mali dans beaucoup de domaines.



D’abord, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le chef de mission de Eucap Sahel s’est glorifié de la création de la Brigade d’Investigation Spécialisée (BIS) et de la Force Spécialisée Anti-Terroriste (ForSAT) aussi bien que la création du centre d’analyse et de Fusion du Renseignement (CAFR) qui permet de nos jours un meilleur partage du renseignement et une vision plus globale de la menace.



Aux dires de Philippe Rio, la mise en place de la plateforme d’échange avec la société civile et des points focaux à Bamako comme dans les régions et la consolidation des points focaux « genre » au sein des forces, sont les efforts de la mission en matière de rapprochement entre forces de sécurité et populations. Le chef de mission Eucap Sahel a aussi rappelé que sa mission a appuyé la présidence malienne du G5 Sahel dans ses travaux de la police conjointe.



Au cours de cette année, 2018, le chef de mission a laissé entendre qu’Eucap Sahel va continuer à appuyer le Mali sur la base de 3 plans d’actions élaborés avec des commandants de la gendarmerie, de la police et de la garde nationale. Aux dires du chef de missions, les grandes priorités qui ont été intégrées dans la planification de ces actions sont entre autres : le renforcement des liens avec leurs partenaires ; l’appui renforcé au développement des capacités d’investigation face au terrorisme et au crime organisé ; l’accompagnement de la mise en œuvre du Plan de Sécurisation Intégré pour la Région Centre (PSIRC)…



Philippe a rassuré que les Membres de l’Eucap Sahel seront auprès du Mali tout au long de cette année pour la sécurité des populations et l’Etat de droit.



Quant Au général Salif Traoré, ministre de la sécurité intérieur et de la protection civile du Mali, il a salué les efforts de la mission Eucap Sahel et l’union européenne. Selon le ministre, en dehors de Bamako, l’Eucap Sahel a aussi fourni pas mal d’efforts à l’intérieur du Mali. En ce qui concerne la formation de nos hommes, le général a félicité l’Eucap Sahel pour la qualité. « Des commentaires reçus des trois forces, à savoir la police, la gendarmerie et la garde avec lesquelles Eucap a établi des partenariats, il ressort une très grande satisfaction et une légitime fierté pour la qualité des formations, des infrastructures réalisées et la bonne collaboration », s’est-il réjoui.



Alain Holleville, l’ambassadeur de l’Union européenne a salué les efforts de la mission européenne Eucap Sahel au Mali. Il a aussi profité de cette occasion pour rassurer le gouvernement malien du soutien de l’union européenne pour l’année en cours.



Boureima Guindo