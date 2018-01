FEBAK 2018 : La BDM présente avec une gamme de produits innovants Il s’agit notamment de « La recharge prépayée », « Le dépôt cash » et « La mise à la disposition » - abamako.com

FEBAK 2018 : La BDM présente avec une gamme de produits innovants Il s'agit notamment de « La recharge prépayée », « Le dépôt cash » et « La mise à la disposition » Publié le jeudi 18 janvier 2018

Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a présidé le samedi 13 janvier dernier la cérémonie d’ouverture de la Foire d’exposition de Bamako, (FEBAK).



Le Président IBK était accompagné par le ministre du Commerce et de la Concurrence, Abdel Karim Konaté, et trois autres membres du gouvernement. C’était en présence du ministre algérien de Commerce extérieur, Mohamed Benmeradi, le président de la Chambre des Commerce et d’Industrie du Mali, (CCIM), Youssouf Bathily, du président des Chambres de Commerce et d’Industrie de la CEDAO, Germain Meba.



12eme du genre, ce rendez vous biennal est organisée depuis 1993 par la CCIM, en partenariat avec les plus hautes autorités du pays. Elle a pour invité d’honneur cette année, la République Populaire et Démocratique d’Algérie.



A tout seigneur tout honneur, après les discours d’ouverture de lancement, le Président IBK et sa délégation ont tout d’abord visité le pavillon réservé à l’Algérie. Avant de se rendre au stand du sponsor officiel de l’événement, la Banque de Développement du Mali, BDM. Confortablement installé dans le pavillon D, le Directeur général de la Banque du Cauris, Brehima Amadou Haidara et ses collaborateurs n’ont pas lésiné sur les moyens, ils ont mobilisé une grosse équipe avec des services de qualité mis à la disposition de la clientèle pendant les deux semaines de l’exposition. Il s’agit notamment de la banque digitale et le guichet automatique bancaire (GAB).



Accueillant un client spécial, (le président de la Réplique), l’équipe de la banque au symbole de cauris a donné le sourire à IBK avec une démonstration de retrait de billets de cinq cents FCFA à partir d’un appareil digital d’une technologie avancée, rapide et pratique. Au cours de cette démonstration, la Directrice à l’international de l’exploitation de la banque, Madame Keita a expliqué au client IBK, les avantages et les innovations des produits bancaires de la première banque du Mali. A sa suite, le très souriant Directeur Général, Brehima Amadou Haïdara assisté de ses adjoints, LaoulouOaadi et Monsieur Thiam, au micro des journalistes présents, a expliqué la présence de sa banque à cette édition du plus grand rencontre d’exposition du Mali. «En tant que banque citoyenne, nous avons une forte présence ici. Cela est lié à l’histoire de nos relations avec le secteur privé et avec les commerçants du Mali. Nous sommes une banque qui finance énormément l’économie malienne. Nous appuyons également toutes les initiatives allant dans le sens du développement et de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens» a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le Directeur général de la BDM,Brehima Amadou Haïdara a rappeléle bon rapport entre son institution et l’organisateur principal de la foire, « c’est un devoir historique pour nous d’être à côté d’un partenaire fidèle à ses engagements, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ». Il a également profité de l’occasion pour adresser au nom de sa structure, des remerciements au Président Youssouf Bathily de la CIM et ses collaborateurs, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette 12 eme édition de FEBAK.



Avant de terminer son intervention, le patron de la BDM a tenu à rappeler que l’ambition de sa banque est de maintenir le rythme de son leadership dans l’espace bancaire malien et sous-régional, dans le seul but de combler les attentes de ses nombreux clients au Mali et à travers le monde. « Les clients et visiteurs trouveront au stand de BDM, durant les deux semaines, un personnel dévoué et professionnel ainsi que des services d’un grand éventail de choix tout aussi innovant les uns que les autres. Tout un dispositif est là, tous les ingrédients nécessaires qui n’ont rien à envier à une agence bancaire. Nous prenons l’engagement de mettre nos clients à l’aise avec ce que nous savons faire le mieux. Traiter les clients royalement. »



Petit aperçu sur trois des services innovants de la BDM



« La recharge prépayée »



La BDM est la première banque à mettre à la disposition de ses clients un outil, un service qui lui donne la possibilité, à partir de sa carte bancaire ou celle d’une autre personne, de pouvoir recharger lui-même sa carte, et celle d’un autre client de instantanément sans bouger d’un iota pour aller dans une agence.







« Le dépôt cash »



Selon, la responsable de la communication de BDM, Madame Sow le dépôt cash de BDM sert pour un client processeur d’une carte BDM de pouvoir verser librement sans intervention d’agent.







« La mise à la disposition »



Ce service répond aux besoins des clients d’envoyer par le biais d’un distributeur automatique de billets ou GAB BDM à une autre personne qui n’a pas forcement une carte bancaire BDM, ou qui n’est pas client. Il a l’avantage de permettre à un non abonné de BDM de bénéficier du droit de certain clients.



Mohamed Naman Keita