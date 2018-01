Présentation des vœux du CNID à la presse : Me Tall lance un vibrant appel pour la tenue des élections de 2018 à bonne date - abamako.com

« Chacun, à la place qui est la sienne, doit s’impliquer pour la bonne tenue et à bonne date d’élections démocratiques et transparentes. La gouvernance en cours sera alors soumise à la sanction du peuple qui aura bien évidemment le dernier mot » a dit le président du parti du Soleil levant



Le président du parti Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID), Maître MountagaTall a respecté sa tradition de présentation des vœux du Nouvel An à la presse, le mardi 16 janvier 2018 à la Maison de la presse. Il était accompagné des membres du bureau exécutif de son partiet de certains militants. Devant le parterre de journalistes, comme à l’accoutumée, le président du CNID a ainsi ouvert le bal des traditionnels vœux pour l’exercice 2018 des hommes politiques à la presse au QG.Traditionnelle réaffirmation de son soutien à la presse, son appartenance à la mouvance présidentielle et sa participation au gouvernement de juillet 2016 à avril 2017, les échéances électorales de 2018, la vie du parti et les questions d’intérêt national et international ont été entre autres questions abordées par le leader du CNID-FYT avec la presse.







Dans ses propos liminaires, Me Tall, en adressant ses vœux sincères à la presse malienne, a tout d’abord soutenu que la presse est irremplaçable en démocratie. Pour lui, l’on ne peut, de bonne foi s’adresser à celle-ci, sans aborder certaines de ses faiblesses reconnues par ses propres structures de gestion et qui touchent à des domaines aussi variés que la formation, la sécurité de l’emploi, le respect de la déontologie, les questions organisationnelles, la faiblesse des moyens malgré l’aide publique allouée, l’indépendance, la responsabilité du journaliste, notamment devant le juge. Selon lui, aucune de ces questions ne devrait être occultée, si l’on veut réellement une presse forte, crédible et indépendante. C’est pourquoi, il a une fois de plus réaffirmé son soutien à la promotion d’une presse libre au Mali.



Abordant le sujet de la vie de la nation, Me Talla a noté que le Mali se trouve aujourd’hui dans une situation critique et inquiétante. « Ceux qui savent n’en dorment pas », a-t-il martelé. Parlant spécifiquement des élections de 2018, le président du CNID a lancé un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du pays sur l’importance de la tenue de ces élections à bonne date. « Pour notre part, nous pensons que chacun, à la place qui est la sienne, doit s’impliquer pour la bonne tenue et à bonne date d’élections démocratiques et transparentes. La gouvernance en cours sera alors soumise à la sanction du peuple qui aura bien évidemment le dernier mot » a indiqué Me Tall avant d’inviter au devoir de procéder à un compte à rebours par rapport à la tenue de ces élections.



Répondant aux questions des confrères, Me Tall a fait savoir que sa participation au Gouvernement, en qualité de Ministre de l’Economie numérique et de la Communication, de juillet 2016 à avril 2017, lui a permis d’apporter sa modeste contribution à l’avancée de la presse dans notre pays. Il s’est félicité d’avoir pu finaliser, entres autres, le Projet de décret portant institution de la Carte de presse, le Projet de loi instituant la redevance pour le développement de l’audiovisuel et du numérique, le Projet de loi fixant le régime de la publicité et le Projet de loi portant régime de la presse et des délits de presse qui dépénalise les délits de presse. Il dit, aussi, avoir pu obtenir, pendant son ministère, une augmentation considérable de l’aide publique à la presse dont le montant est passé du simple au triple.



