Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et à l'OMH et au PACUM : Plus de 5000 logements sociaux en état d'attribution Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par A.S

Cérémonie de remise de logements sociaux

N`tabacoro, le 30 juillet 2015. Le premier ministre a procédé à la remise officielle des logements sociaux de la localité à leurs bénéficiaires. Tweet

Au nombre de ces logements on compte, à la date d’aujourd’hui, 600 à Kati Si-Koro, 70 à Samaya et tout le reste à N’Tabacoro



L’annonce a été faite à la faveur de la prise de contact avec le nouveau ministre de l’urbanisme et de l’Habitat. Dans le cadre d’une série de visites des structures et chantiers relevant de son département, le nouveau ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Cheick SidiyaSissoko dit Kalifa était le mardi soir dernier dans les locaux de l’Office malien de l’habitat (OMH) et du Projet d’appui aux Communes urbaines du Mali (PACUM). Il y a constaté de visu, les conditions de travail dans ces structures et a eu une séance de travail avec le personnel. Occasion pour le nouveau ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui est en terrain connu, de réaffirmer le caractère stratégique de son département avec de multiples défis qui sont à relever dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, en gros de l’amélioration des conditions de vie des populations. « J’ai ressenti l’importance de ces deux structures dans l’accompagnement de l’Etat par rapport à l’accès à un plus grand nombre de Maliens à des logements décents et aux autres missions d’accompagnement à l’auto-construction », a estimé le ministre avant de rassurer du soutien du département à atteindre les objectifs.







Pour sa part, le Secrétaire général du syndicat, SalifKodio au nom du personnel, a fait une forte plaidoirie pour la mise en œuvre de l’accord d’établissement de l’OMH et la relecture des ses textes. Selon lui, la survie de l’Office dépend de ces conditions, avant de rassurer le ministre de la volonté de la direction et du personnel de faire avancer la structure.



La nouvelle la plus bonne qui a filtré de cette visite du nouveau ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, c’est l’annonce d’une très prochaine remise des clés de plus 5000 logements sociaux. Selon le directeur général de l’Office, Modibo Dianka les réceptions de ces logements ont été prononcées. « A la date d’aujourd’hui, l’OMH détient, un portefeuille de plus 5000 logements sociaux en état d’attribution dont 600 à Kati Si-Koro, 70 logements à Samaya et tout le reste à N’Tabacoro », a déclaré le DG de l’OMH. Modibo Dianka a ajouté que les 70% de ces logements sont constitués par les logements de types F3, 20% sont en F4 et les 10% sont des types F5.



Pour leur attribution, le DG dit attendre que la seule phase qui consiste à la réalisation des « hors sites », c’est à dire la jonction des sites concernés aux anciens programmes. A l’en croire, l’Office a déjà ciblé des partenaires, notamment l’ACI avec qui il a été procédé à la signature d’un ouvrage délégué devrant incessamment réaliser ces ouvrages. Par ailleurs, Modibo Dianka a affirmé que sa structure est en cours d’élaboration du projet de commission d’attribution et critères de ces logements. Ces critères seront validés en Conseil des ministres. Pour la remise effective des clés aux bénéficiaires, le DG de l’Office dira qu’il faut tabler sur trois à quatre mois. Pour être dans ces délais, M. Dianka a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de lancer sans tarder le processus.



Daniel KOURIBA