Processus de paix : La Minusma met à la disposition de la CVJR plus de 600 millions de Francs CFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Processus de paix : La Minusma met à la disposition de la CVJR plus de 600 millions de Francs CFA Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par FS

La cérémonie d`ouverture de l`antenne régionale de la CVJR de Bamako

La CVJR a procédé le Jeudi 1er Décembre 2016 à l`ouverture de son antenne régionale de Bamako à Sotuba ACI. Tweet

Un million de dollars soit environ plus de 600 millions de Francs CFA, c’est le montant que la Minusma vient de mettre à la disposition de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation (CVJR). Cette aide devrait contribuer à appuyer les actions de la CVJR dans ses zones d’intervention. L’initiative s’inscrit dans le cadre du fond fiduciaire des nations unies en soutien à la paix et à la sécurité au Mali.



Lutte contre le terrorisme : le G5 Sahel lance l’opération « Pagnali »







Les pays du G5 Sahel ont lancé une deuxième opération antijihadiste le lundi 15 janvier. Baptisée « Pagnali », tonnerre en peuhl, elle a été annoncée à l’issue d’une réunion ministérielle à Paris. La rencontre a réuni autour de la ministre française des armées, ses homologues des pays du G5 Sahel ainsi que les chefs d’état-major.



Les participants à la réunion n’ont pas voulu donner le moindre détail sur cette opération, les pays impliqués ou le nombre d’hommes mobilisés, pour des « raisons de sécurité ». Le ministre malien de la Défense, Tiéna Coulibaly a simplement déclaré que la Force G5 monte en puissance, annonçant qu’elle vient de lancer sa deuxième opération le lundi dernier.



Mopti: 200 Jambaars pour affronter les islamistes



L’armée sénégalaise va engager quelque 200 soldats pour s’engager à une opération de pacification du centre du Mali. Cette mission s’annonce alors que l’ensemble des djihadistes du Sahel ont décidé de se « donner la main » pour faire face, ensemble, à la force conjointe constituée par cinq pays de la région, selon une organisation se réclamant du groupe Etat islamique (Ei). Une information confirmée par le porte-parole de l’armée sénégalaise, Abdou Ndiaye.



Selon les Echo, des soldats sénégalais sont actuellement à Mopti. M’Bemba Moussa Keita le général le chef d’état-major de l’armée malienne, qui s’est exprimé à la radio d’Etat, vendredi, déclare que l’opération est prévue pour « sécuriser les régions centrales ». Il a ajouté que la mission se concentrerait sur la zone autour de la ville islamique de Mopti sur le fleuve Niger. Pour le moment, seul le Sénégal est cité comme pays devant prendre part à cette opération. Il s’agit pour les autorités maliennes de prendre les devants pour permettre aux élections présidentielles prévues à la fin de cette année de se dérouler sans encombre dans la cette partie du pays où les mouvements djihadistes dictent leur loi.



Présidentielle de 2018: Tiébilé Dramé prône une seule candidature pour l’opposition



Le président du PARENA, TiébiléDramé l’a déclaré sur les antennes de RFI. Il a fini son interview par un souhait, celui d’une candidature unique de l’Opposition pour réaliser l’alternance en 2018. M. Draméa-t-il eu le courage de dire plus haut ce que beaucoup des leaders de l’opposition murmurent plus bas, selon certains observateurs. Quels pourraient être les avantages et les inconvénients d’une telle initiative ?



La Rédaction