Le parti de l'abeille et la présidentielle 2018: Choix impératif d'un candidat issu de l'Adema-P.A.S.J Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le Républicain

La Conférence extraordinaire de la section Adema-P.A.S.J. de la Commune V du district de Bamako a invité le Comité Exécutif à « entreprendre sans délais, le processus de choix d’un candidat issu de nos rangs à l’élection du Président de la République de 2018 » et « exhorte les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du parti à se mobiliser pour faire échec à toutes les tentatives de destruction programmée de notre patrimoine commun qu’est l’Adema-P.A.S.J. », indiquent les recommandations de la Conférence extraordinaire de la section de la Commune V. Cette prise de position de la section de Boubacar BAH a fait l’objet d’une lettre adressée au Comité exécutif du parti, qui traine le pied dans le choix d’un candidat.



La Conférence extraordinaire de la Section Adema-P.A.S.J. de la Commune V du District de Bamako s’est tenue le samedi 13 janvier 2018 à son siège sous la présidence de Boubacar BAH, Secrétaire Général de ladite section. L’ordre du jour de cette réunion était : « Candidature du parti à l’élection du Président de la République en 2018 ».



Selon un communiqué déposé à notre rédaction, la Conférence a enregistré la participation des membres du bureau de la section, des délégués des 8 sous-sections, ceux de la jeunesse, des Conseillers Communaux du parti. Ont pris part aux travaux de cette Conférence extraordinaire de section, 76 délégués sur 93 attendus, indique le communiqué.



Pour les délégués, cette Conférence extraordinaire de section se tenant à moins de six mois de l’élection du Président de la République, « il est grand temps que le parti se mette en ordre de bataille, pour la reconquête du pouvoir conformément aux vœux de ses militants, du pays profond, des partis alliés et des amis extérieurs du Mali qui nous appellent à revenir au pouvoir ».



C’est fort de cet état d’esprit que la dite Conférence extraordinaire de section Adema-P.A.S.J. de la Commune V, soumet au Comité Exécutif du parti son analyse, ses recommandations, pour « le choix d’un candidat issu de nos rangs à l’élection du Président de la République de 2018 ».

A l’issue de ses travaux, la Conférence extraordinaire de la section Adema-P.A.S.J. de la Commune V à l’unanimité des participants, a formulé des constats et recommandations qui se réfèrent à celles de la XVème Conférence Nationale du parti tenue le 25 mars 2017, invitant le Comité Exécutif « à engager dans les meilleurs délais le processus de choix du candidat du parti à l’élection présidentielle de 2018 ».



