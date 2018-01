Télécommunications: Orange Mali casse les prix de ses forfaits internet mobile - abamako.com

Télécommunications: Orange Mali casse les prix de ses forfaits internet mobile Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le Républicain

Cérémonie de lancement de la nouvelle gamme de forfaits internet d`Orange Mali

Bamako, le 17 janvier 2018 à l`hôtel Laico de l`Amitié. La société de téléphonie mobile Orange Mali a procédé par le canal d`une conférence de presse au lancement de sa nouvelle gamme de prix des forfaits internet.

Nouvelle offensive de l’opérateur de téléphonie mobile Orange Mali. Une semaine après le lancement de ses nouvelles gammes internet très haut débit « 4G et fibre 100% »,Orange Mali baisse les prix de ses forfaits internet mobile. Les responsables de Orange Mali ont expliqué à la presse, le mercredi 17 janvier à Bamako, les caractéristiques de cette nouvelle gamme de forfaits internet mobile que l’opérateur met à la disposition de ses clients.



Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’internet mobile au Mali. L’opérateur de téléphonie mobile Orange Mali a baissé ses prix. Dans sa nouvelle gamme de forfaits internet mobile, Orange Mali a divisé le prix de son forfait de 10 Mo par deux. Au lieu de payer 200 FCFA, les clients ne payeront plus que 100 FCFA. Le prix du forfait de 50 Mo, qui était cédé à 1000 FCFA aux clients, a été divisé par 4. Si les modalités de souscription ne changent pas (#101#21#), les clients vont devoir se familiariser avec une nouvelle catégorisation de la gamme de forfaits internet mobile de Orange : Jour (Pass Jours), Semaine (Pass Semaine), Mois ( Pass Mois) . Dans la catégorie « Pass Semaine », le forfait de 100 Mo ne coutera plus 1500 FCFA, mais plutôt 500 FCFA.



Le forfait de 500 Mo, quand à lui, il est vendu à 1500 FCFA au lieu de 4700 FCFA. Un nouveau forfait remplace le forfait de 1 GO dans cette catégorie. Il s’agit du forfait de 1.2 GO. Il est cédé aux clients à 7500 FCFA. Dans la catégorie « Pass Mois », trois forfaits sont disponibles : le forfait de 500 Mo (2000 FCFA au lieu de 4700 FCFA), le forfait de 2 GO (5000 FCFA au lieu de 13500 FCFA) et un nouveau forfait de 5 GO (10 000 FCFA).



Selon Brutus Sadou Diakité, le Directeur Général adjoint de Orange Mali, c’est dans le cadre de son ambition démocratiser l’internet très haut débit en le rendant accessible à tous et partout au Mali que Orange Mali a procédé à une très forte baisse des prix des forfaits internet mobile, et ce, jusqu’à 63% de réduction. « Pour faire vivre une expérience inédite du très haut débit mobile et répondre aux besoins en usage de ses clients, Orange Mali introduit 3 nouvelles gammes de forfaits internet mobile à la durée : des Pass jours, des Pass semaine et des Pass Mois à partir de 100FCFA », a indiqué M. Diakité. Pour lui, avec l’introduction de la nouvelle gamme de forfaits internet mobile, Orange Mali devient le 1er opérateur à baisser les prix de l’internet mobile au Mali.



M.K. Diakité