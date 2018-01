Tragédie des migrants maliens en Libye: L’AME invite les autorités à prendre de mesures pour la protection de nos migrants - abamako.com

Tragédie des migrants maliens en Libye: L'AME invite les autorités à prendre de mesures pour la protection de nos migrants Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Le Républicain

Suite au naufrage survenu le dimanche 07 janvier 2018 en Libye qui a causé la mort de 48 migrants maliens, événement tragique dont le Mali se souviendra longtemps, l’Association Malienne des Expulsés (AME), dans une déclaration déposée à notre rédaction, exprime sa compassion pour les victimes et leurs familles. Elle invite par la même occasion le gouvernement malien, malgré sa diligence dans la gestion de cette tragédie, à redoubler d’efforts pour la prise de mesure efficaces pour protéger nos compatriotes migrants et la création d’emplois pour les jeunes afin d’éviter des tragédies de ce genre qui font perdre la nation de ces bras valides.



En effet, indique le président de l’Ame, Ousmane Diarra, 48 migrants maliens ont péri dans la méditerranée en tentant de se rendre en Europe considérée comme un eldorado. Mais, dit-il, à vrai dire, les migrants maliens fuient surtout la misère et le chômage.



Depuis plusieurs années, souligne Ousmane Diarra, la situation difficile des migrants en Libye a été dénoncée par les organisations de défense des droits de l’homme dont l’AME et Amnesty International qui avait même pointé du doigt la responsabilité de l’Europe dans la pratique actuelle de l’esclavage en Libye. Malgré ces dénonciations, dit-il, la plupart des Etats africains sont restés passifs devant les violations répétées des droits dans ce pays. Quant aux Etats européens, poursuit-il, ils ont mis en place des politiques migratoires inadaptées et inefficaces pour faire face à ce qu’ils ont appelé ’’crise migratoire’’.



C’est dans ce contexte que ces événements tragiques, indique Ousmane Diarra, ont encore frappé notre pays qui souffre de beaucoup d’autres problèmes comme la sécurité, le manque d’emploi des jeunes l’accaparement des terres cultivables entre autres.



Ainsi, dit-il, l’AME exprime sa compassion et partage la douleur des familles éplorées de ce naufrage; tout en félicitant le gouvernement malien pour la diligence dans la gestion de cette tragédie. Par ailleurs, appuie Ousmane Diarra, l’Ame exhorte toutefois le gouvernement malien à redoubler d’efforts en vue de la prise de mesures efficaces visant la protection de nos compatriotes migrants et la création d’emplois pour les jeunes.



Elle invite ensuite l’Union Européenne à revoir sa politique migratoire que nous considérons comme sélectives et ne prend pas en compte tous les aspects du phénomène migratoire. Avant d’interpeller la communauté internationale sur les situations tragiques des migrants africains depuis quelques années en Libye afin que des mesures plus protectrices soient prises et que les responsables de ces abus soient traduits devant des tribunaux.



Hadama B. Fofana