© Autre presse par DR

CHAN 2018: Le Maroc domine la Guinée 3-1

Pour le compte de sa deuxième sortie au CHAN 201, Le Maroc a dominé la Guinée 3-1

Les Guinéens, qui avaient perdus contre le Soudan, espéraient stopper l’hémorragie ce mercredi face au Maroc en 2è journée des matches de groupes du Chan. Malheureusement pour eux, ils n’y sont pas du tout parvenus. L’équipe de Mohamed Kanfory Bangoura , lequel avait pris l’initiative de bien remanier son onze, s’est inclinée (3-1) sans broncher au stade Mohamed V de Casablanca face à un Maroc et son buteur Ayoub El Kaâbi réaliste et auteur d’un triplé. De son côté, le Soudan a assuré le service minimum (1-0) en accompagnant le Maroc pour les quart de finale.



La Guinée a pourtant eu l’occasion après une poignée de secondes de prendre l’avantage, ce qui aurait peut-être tout changé. Encore que... Mais le tir de Sékou Amadou Camara à bout portant a été sauvé sur sa ligne par Anas Zniti. Les Lions de l’atlas locaux ouvrent le score à la 27è par une tête croisée d’Ayoub El Kaâbi provoquant la folie dans les gradins du Complexe sportif Mohamed V mais une joie de courte durée puisque Saïdouba Bissiri Kamara d’une balle piquée remet les deux formations à égalité après une combinaison. La mi-temps intervint sur ce score d’un but partout.



Au retour des vestiaires, les Guinéens n’ont pas été plus mordants. Et c’est le Maroc qui en a profité pour corser l’addition. Après un changement, les Lions de l’Atlas locaux sur un service de Walid Karti, inscrivent leur second but à la 61è par le même Ayoub El Kaâbi. Ce dernier attaquant de la Rénaissance sportive de Berkane, mais meilleur buteur de la saison écoulée en deuxième division avec le Racing de Casablanca à la 71è scelle définitivement le sort de la Guinée en inscrivant le trosième but, son cinquème en quatre jours. Avec six points en deux matches, le Maroc prend la tête du groupe A et se qualifie pour les quarts de finale. Le second match de ce groupe s’est soldé par la courte mais précieuse victoire (1-0) des « Crocodiles du Nil » sur la Mauritanie.



Le Maroc affrontera dimanche le Soudan pour la première place du groupe A. 40.000 spectateurs ont suivi les deux matches de cette journée du groupe A. Pour la Guinée et la Mauritanie avec 0 points après deux journées, autant dire vivement Chan 2020 !



