Syli local de la Guinée: L’entraîneur, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé » limogé après la défaite face au Maroc - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Syli local de la Guinée: L’entraîneur, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé » limogé après la défaite face au Maroc Publié le jeudi 18 janvier 2018 | aBamako.com

© Autre presse par DR

L`entraîneur du syli local de Guinée, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé »

L`entraîneur du syli local de Guinée, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé » , limogé après la défaite face au Maroc Tweet

Selon un Communiqué publié sur la page facebook de la Federation guinéenne de football, c’est son adjoint Koly Koivogui, qui va assurer l’intérim au poste d’entraîneur.



Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé n’est plus l’entraîneur du Sily local de la Guinée. A l’issue d’une réunion extraordinaire tenue après le match Maroc-Guinée dans un hôtel de Casablanca, entre les responsables de la Féguifoot et le secrétaire général du ministère en charge des Sports, Fodéba Isto Keira, l’entraîneur Guinéen a été remercié.



Voici in extenso le communiqué publié à cet effet sur la page Facebook de la Fédération guinéenne de football: « Après la défaite du Syli local face au Maroc, seconde dans la poule A, après celle face au Soudan, qui l’élimine de facto de la 5è édition du championnat africain des nations, le président de la Fédération guinéenne de football, Monsieur Mamadou Anthonio Souaré, après une réunion extraordinaire avec les membres du Comité exécutif, de la ligue du football, représentée par Monsieur Kerfalla Person Camara et le secrétaire général du ministère des sports, Fodéba Isto Keira, a pris la décision tout à l’heure à l’hôtel Regency ici à Casablanca, de remercier l’entraîneur Kanfory Lappé Bangoura à la tête du Syli local. Il est remplacé par son adjoint Koly Koivogui, en attendant de recruter un entraîneur de haut niveau.



Un appel à candidatures sera lancé par la Fédération guinéenne de football dans les jours à venir pour recruter un entraîneur expatrié. Une autre décision prise par Monsieur Mamadou Anthonio Souaré est celle de la dissolution de tout le staff technique de toutes les équipes nationales de football. Toutes catégories confondues. Ces deux décisions entrent dans le cadre de la refondation totale du football guinéen, conclut le président Souaré. »



Pour rappel, Mohamed Kanfory Bangoura « Lappé » avait été nommé sélectionneur du Syli en juillet 2016.



B.D.S