CMP : les PUR veulent garder leur identité Publié le jeudi 18 janvier 2018 | Soleil Hebdo

Même si les partis politiques réunis au sein d’une coalition dénommée, Partis unis pour la République (Pur), ne regrettent pas leur appartenance à la mouvance présidentielle, ils veulent néanmoins garder leur identité. «Nous sommes engagés à le soutenir jusqu’à la fin du mandat», s’agissant d’IBK, indique le président des Pur, Dr. Abdoulaye Amadou Sy.











La Maison de la presse a abrité samedi 13 janvier la rentrée politique des Partis unis pour la République (PUR), consacrée au 6e anniversaire dans l’animation de la scène politique.



Engagés auprès du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, les Pur tiennent au respect de cette position jusqu’au bout. «Nous sommes comptables du bilan d’IBK et nous le ferons avec plus de responsabilité. Beaucoup a été fait dans le cadre de la bonne gouvernance. Mais les attentes restent grandes. C’est pourquoi nous attirons l’attention du gouvernement sur le respect de l’élection présidentielle et les législatives de 2018. Le respect de ces échéances est un gage de stabilité, de renforcement de notre démocratie et la cohésion sociale…» souhaitent les Pur.



Pour le soutien des Pur à sa candidature à la présidentielle de juillet prochain, le président de la coalition dira qu’ils n’ont pas été informés officiellement. «Nous sommes un regroupement avec des entités. Le choix d’une candidature interne n’a pas aussi été l’objet de débat dans notre regroupement. Si la question se pose, l’opinion sera informée au moment venu…» a-t-il déclaré.



Le vice-président de la Convergence pour le développement du Mali, Souleymane Doumbia, a compulsé les sujets d’actualité. «De la mise en œuvre de l’accord de paix et la réconciliation, à l’insécurité résiduelle et les élections locales, on salue les efforts du gouvernement dans l’atteinte des préoccupations de la population. Cependant, les Pur souhaitent que l’application de l’accord soit faite avec la collaboration de la classe politique, de la société civile, les groupes signataires, le gouvernement et la communauté internationale pour la stabilité du pays et la cohésion sociale indispensable pour garantir une paix durable», souhaite-t-il.



S’agissant de l’insécurité résiduelle, les Pur affirment constater une situation d’instabilité dans les régions du centre et du Nord du Mali. Ce faisant, selon les Pur, «…des mesures appropriées doivent être prises par le gouvernement afin d’endiguer des conflits fratricides que rien ne peut justifier…».



Zan Diarra